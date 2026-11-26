MI New Captain: आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में कप्तानी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हार्दिक पांड्या के टीम से जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पांच बार की चैंपियन टीम की कमान किस खिलाड़ी को सौंपी जाएगी? इस बीच मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसने फैंस के बीच रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी की चर्चाओं को तेज कर दिया है। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने अभी तक नए कप्तान के नाम का आधिकारिक एलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है की इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा।

रोहित शर्मा की कप्तानी में हो सकती है वापसी

हार्दिक पांड्या ने IPL 2024 से 2026 तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी। अब IPL 2027 से पहले उन्हें पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया गया है। इस ट्रेड में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने हैं।

हार्दिक के जाने के बाद रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी सौंपे जाने की चर्चा है। रोहित 2013 से 2023 तक मुंबई के कप्तान रहे थे। उनकी अगुआई में टीम ने पांच बार IPL ट्रॉफी जीती। मीडिया रिपोर्ट्स में भी उनकी वापसी की संभावना जताई जा रही है।