Gold Price Today in India, आज सोने का भाव क्या है 26 November 2026: सोना चांदी की कीमतें लगातार बदल रही हैं। देश में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को गिरावट के बाद गुरुवार को भी सोने के भाव में कमजोरी का रुख बना हुआ है। सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगातार बदलाव हो रहा है। बुधवार को गिरावट के बाद आज (गुरुवार) बाजार ओपन होने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सोने चांदी के भाव के उतार चढ़ाव पर नजर बनाए रखना जरूरी है। दिल्ली, नोएडा और मुंबई में सोने का भाव गुडरिटर्न्स के मुताबिक 26 नवंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,730 रुपये, 22 कैरेट की कीमत 1,14,350 रुपये और 18 कैरेट की कीमत 93,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। शहरों के हिसाब से सोने की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। सोने की शुद्धता कीमत (10 ग्राम)

24 कैरेट ₹1,24,730

22 कैरेट ₹1,14,350

18 कैरेट ₹93,590

दिल्ली और नोएडा में 24 कैरेट सोना 1,24,730 रुपये, 22 कैरेट 1,14,350 रुपये और 18 कैरेट 93,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मुंबई में 24 कैरेट का भाव 1,24,580 रुपये, 22 कैरेट 1,14,200 रुपये और 18 कैरेट 93,440 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई में सोने का भाव (gold rate today chennai) चेन्नई में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 24 कैरेट: लगभग ₹1,24,570 से ₹1,27,910 के बीच 22 कैरेट: लगभग ₹1,14,190 से ₹1,17,310 के बीच 18 कैरेट: लगभग ₹93,440 से ₹95,930 के बीच [1, 2] बैंगलोर में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) (today gold rate in bangalore) 24 कैरेट: लगभग ₹1,25,280 से ₹1,27,910 के बीच 22 कैरेट: लगभग ₹1,15,330 से ₹1,17,310 के बीच 18 कैरेट: लगभग ₹94,430 से ₹95,930 के बीच MCX पर क्या है सोने का भाव? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार को बाजार खुलने से पहले 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1,21,298 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,21,137 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,21,038 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 23 कैरेट सोना 1,20,553 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,10,871 रुपये और 18 कैरेट सोना 90,779 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बुलियंस डॉट को डॉट इन के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,21,910 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने का भाव 3,575.60 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया। इस बात का रखें ध्यान ध्यान रखें कि 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन इसकी नरम प्रकृति के कारण आमतौर पर इससे आभूषण नहीं बनाए जाते। गहने बनाने के लिए ज्यादातर 22 और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज और GST जुड़ने के बाद गहनों की अंतिम कीमत बढ़ सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करें और हॉलमार्क जरूर जांचें। सोने की कीमतें बाजार के अनुसार बदल सकती हैं।