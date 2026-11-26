Constitution Day vs Republic Day Explained: भारत के संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर और 26 जनवरी, ये दोनों ही डेट्स बेहद खास और ऐतिहासिक हैं। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी Constitution Day और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी Republic Day मनाया जाता है। साथ ही, यह दोनों ही दिन भारतीय संविधान से जुड़े हैं, इसलिए अक्सर छात्रों, युवाओं और आम लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है? आसान शब्दों में समझें, तो 26 नवंबर 1949 वह ऐतिहासिक दिन था, जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान को लिखा, अधिनियमित और आत्मार्पित (Adopted) किया था। साथ ही, 26 जनवरी 1950 वह दिन है, जब यह संविधान पूरी तरह से लागू (Came into Force) हुआ और भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य (Republic) बना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने के ठीक एक दिन पहले यह अंतर समझना छात्रों और सभी लोगों के लिए बेहद उपयोगी है।

Constitution Day vs Republic Day यह अंतर केवल डेट्स का नहीं है, बल्कि भारत के नए-निर्माण और संवैधानिक यात्रा के दो अहम पहलू है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद से 26 जनवरी 1950 तक भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था से जुड़े ढांचे और अंतरिम प्रबंधों के बीच संविधान निर्माण का ऐतिहासिक कार्य चला था, जिसे पूरा होने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में मुख्य अंतर यहां से देखें Constitution Day and Republic Day, दोनों दिनों की मूल भावना, डेट्स और आयोजन के बारे में आसानी से समझने के लिए सभी छात्र और नागरीक नीचे दी गई इस टेबल से देखें: तुलना का आधार संविधान दिवस (Constitution Day) गणतंत्र दिवस (Republic Day) निर्धारित डेट हर साल 26 नवंबर हर साल 26 जनवरी ऐतिहासिक घटना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। मनाने की शुरुआत साल 2015 से विशेष रूप से नेशनल लेवल पर मनाया जाने लगा है। पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया है। छुट्टी की स्थिति यह नेशनल सार्वजनिक छुट्टी नहीं है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में शैक्षणिक व जागरूकता वाले कार्यक्रम को आयोजित किया जाता हैं। यह भारत के तीन प्रमुख नेशनल छुट्टी में से एक है। मुख्य आयोजन प्रस्तावना का सामूहिक वाचन, संगोष्ठियां, निबंध/वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड, सैन्य व सांस्कृतिक झांकियां, पुरस्कार और राज्यों में राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण किया जाता हैं।

यहां भी पढ़े: ऑस्ट्रेलिया की जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अखिलेश यादव वहां कैसे मिलता है एडमिशन, फीस जानकर चौंक जाएंगे आप 26 नवंबर (संविधान दिवस) का महत्व: संविधान निर्माण और इसकी क्या कहानी है 26 नवंबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के उस पल को याद दिलाता है, जब सालो के विचार-विमर्श और बहसों के बाद भारत ने अपना सर्वोच्च लिखित विधान तैयार कर लिया था। डॉ. भीमराव आंबेडकर को संविधान के प्रमुख शिल्पी (Chief Architect) के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस विशाल कार्य में संविधान सभा के 300 से अधिक सदस्यों और अलग-अलग समितियों ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को आकार दिया। संविधान निर्माण में डॉ. आंबेडकर और संविधान सभा की भूमिका भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का पूरा-पूरा समय लगा था। संविधान सभा की Drafting Committee के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर रहे, जिनके नेतृत्व और व्यापक विमर्श के बाद संविधान का स्वरूप तैयार हुआ।