Samvidhan Diwas 2026 Quotes: भारत का संविधान 26 नवंबर 2026 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ था। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर थे। मूल रूप से इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर आज हम आपको कुछ ऐसे दमदार कोट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने दोस्तों को भेजकर संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं।

संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन को चलाने का वाहन है, और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होती है।

समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है।