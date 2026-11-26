Silver Price Today 26 November 2026, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को भारी गिरावट के बाद गुरुवार, 26 नवंबर को चांदी के दाम में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में कारोबार शुरू होते ही चांदी की कीमतों में तेजी आई। ऐसे में अगर आप आज चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें।

दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और पटना में चांदी का भाव

बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की बिकवाली करने से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट आई। GoodReturns के अनुसार 26 नवंबर को देश के कई प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत करीब 1,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। शहरों के हिसाब से चांदी का भाव इस प्रकार है:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो

दिल्ली ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900

नोएडा ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000

मुंबई ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000

लखनऊ ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000

पटना ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000

चेन्नई ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000

कोलकाता ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000

जयपुर ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000