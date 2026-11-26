Silver Rate Today 26 नवंबर 2026: चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल, जानें दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और पटना में आज का भाव
Silver Price Today 26 November 2026, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को भारी गिरावट के बाद गुरुवार, 26 नवंबर को चांदी के दाम में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में कारोबार शुरू होते ही चांदी की कीमतों में तेजी आई। ऐसे में अगर आप आज चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और पटना में चांदी का भाव बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की बिकवाली करने से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट आई। GoodReturns के अनुसार 26 नवंबर को देश के कई प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत करीब 1,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। शहरों के हिसाब से चांदी का भाव इस प्रकार है: शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलोदिल्ली ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900नोएडा ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000मुंबई ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000लखनऊ ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000पटना ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000चेन्नई ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000कोलकाता ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000जयपुर ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000 MCX पर चांदी की कीमत में तेजी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार को चांदी का वायदा भाव बढ़कर करीब 1,48,034 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। वहीं, बुलियंस के मुताबिक चांदी का भाव करीब 1,48,030 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार के COMEX पर चांदी करीब 41.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,42,517 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह शुरुआती कारोबार में कीमत में करीब 5,600 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई।इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, चांदी 3.80 लाख रुपए के ऑलटाइम हाई से करीब 63% नीचे आ गई है। हालांकि निवेश से पहले जान लें कि एक सेशन की बढ़त का मतलब यह नहीं है कि बड़े ट्रेंड में लगातार बदलाव हो रहा है। Also Read: नोएडा, दिल्ली, चेन्नई सहित आपके शहर में आज क्या है सोने का भाव, जानें 24, 22, 18 कैरेट की कीमत
Silver Price Today 26 November 2026, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को भारी गिरावट के बाद गुरुवार, 26 नवंबर को चांदी के दाम में जोरदार रिकवरी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार में कारोबार शुरू होते ही चांदी की कीमतों में तेजी आई। ऐसे में अगर आप आज चांदी के गहने, सिक्के या बर्तन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें।
दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और पटना में चांदी का भाव
बाजार एक्सपर्ट्स ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की बिकवाली करने से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट आई। GoodReturns के अनुसार 26 नवंबर को देश के कई प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत करीब 1,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। शहरों के हिसाब से चांदी का भाव इस प्रकार है:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
दिल्ली ₹1,649 ₹16,490 ₹1,64,900
नोएडा ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000
मुंबई ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000
लखनऊ ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000
पटना ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000
चेन्नई ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000
कोलकाता ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000
जयपुर ₹1,650 ₹16,500 ₹1,65,000
MCX पर चांदी की कीमत में तेजी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गुरुवार को चांदी का वायदा भाव बढ़कर करीब 1,48,034 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। वहीं, बुलियंस के मुताबिक चांदी का भाव करीब 1,48,030 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार के COMEX पर चांदी करीब 41.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,42,517 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह शुरुआती कारोबार में कीमत में करीब 5,600 रुपये तक की तेजी दर्ज की गई।इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, चांदी 3.80 लाख रुपए के ऑलटाइम हाई से करीब 63% नीचे आ गई है। हालांकि निवेश से पहले जान लें कि एक सेशन की बढ़त का मतलब यह नहीं है कि बड़े ट्रेंड में लगातार बदलाव हो रहा है।
Also Read: नोएडा, दिल्ली, चेन्नई सहित आपके शहर में आज क्या है सोने का भाव, जानें 24, 22, 18 कैरेट की कीमत
Senior Manager - Editorial
Kuldeep Raghav is a seasoned Multimedia Journalist, award-winning author and content strategist with over 15 years of experience across print, digital and video journalism. A Biotechnology graduate with a Postgraduate qualification in Journalism, he brings over nine years of experience in content development, video production and anchoring at Times Now Navbharat, along with over five years in print journalism at Amar Ujala.
He has authored more than 10,000 bylined articles, conducted numerous interviews, written three bestselling books and several audiobooks and has been a guest speaker at Many literary festivals. A recipient of the Prestigious "Hindustani Academy Award", his expertise spans editorial strategy, AI-driven content innovation, digital media, YouTube, team leadership and multimedia storytelling. He currently leads Jagran Josh - Hindi.