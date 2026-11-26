UPPSC New Chairman: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को नया अध्यक्ष मिल गया है। योगी सरकार ने 1995 बैच के IPS ऑफिसर आलोक सिंह को आयोग की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया गया। वर्तमान में आलोक सिंह उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) के DG पद पर तैनात हैं। उन्होंने इस नई जिम्मेदारी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया है।

आलोक सिंह का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 23 जनवरी 2029 तक रहेगा। वहीं, आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीनेत 21 नवंबर को रिटायर हो गए थे।

कौन हैं IPS आलोक सिंह?

आलोक सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं और मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस सेवा में अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

जनवरी 2020 में उन्हें गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वह कानपुर जोन में ADG, मेरठ रेंज में IG और कानपुर में SSP व IG के पदों पर भी सेवाएं दे चुके हैं।