Rajasthan CET 12th Level Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RSSB), जयपुर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर दिनांक 26 नवंबर 2026 को राजस्थान सेट 12वीं लेवल का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को दो शिफ्ट्स में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे और दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। राजस्थान सेट के एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB CET 12th Level Admit Card 2026 Download Link राजस्थान सेट 12th लेवल की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। कोई गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

RSSB CET 12th Level Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें? राजस्थान सेट 12th लेवल एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।

RSSB CET 12th Level Admit Card 2026 पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

एग्जाम सिटी स्लिप कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।

एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर लें। Rajasthan CET 12th Level Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें? राजस्थान सेट 12th लेवल परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ आईडेंडिटी कार्ड एग्जाम सेंटर पर लेकर जाएं। एडमिट कार्ड पर फोटो सही न हो, तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ लेकर जाएं। परीक्षा केंद्र पर करीब 60 मिनट पहले पहुंचना ठीक रहता है।