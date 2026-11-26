JEE Main 2027 Registration Record: जेईई मेन 2027 के लिए आए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन, जानें पिछले चार सालों का ट्रेंड
JEE Main 2027 Registration Record: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई मेन के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। इस बार परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ने नया रिकॉर्ड कायम किया है।
JEE Main 2027 Registration Record: जेईई मेन 2027 परीक्षा को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई मेन के लिए हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। इस बार भी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या चर्चा का विषय बनी हुई है। रिकॉर्ड आवेदन का सीधा मतलब है कि देशभर के छात्रों के बीच इंजीनियरिंग की पढ़ाई और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।
जेईई मेन 2027 के लिए आवेदन का आंकड़ा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जेईई मेन परीक्षा का आयोजन करती है। इसके माध्यम से उम्मीदवारों को देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलता है। इसके अलावा, जेईई मेन में सफल होने वाले योग्य उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
JEE (Main) 2027 Session-1: Registration Update! Over 13,96,007 candidates have successfully completed their fee payment, with 15,73,018 registration forms submitted so far! Last 2 days to register with late fee (until 26 November 2026). Complete your application today! 🔗 Apply Now: https://t.co/tmqRWzsZnE For any queries or assistance: 📧 Email: jeemain@nta.ac.in 📞 Helpline: 011-40759000 / 1800-180-4747 🌐 Website: https://t.co/x6CqwlBa5V JEE (Main) 2027 सत्र-1: पंजीकरण अपडेट! अब तक 15,73,018 पंजीकरण फॉर्म जमा हो चुके हैं और 13,96,007 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान कर दिया है! विलंब शुल्क (Late Fee) के साथ पंजीकरण करने के अंतिम 2 दिन शेष हैं (26 नवंबर 2026 तक)। आज ही अपना आवेदन पूरा करें! 🔗 आवेदन करें: https://t.co/tmqRWzsZnE किसी भी सहायता या जानकारी के लिए संपर्क करें: 📧 ईमेल: jeemain@nta.ac.in 📞 हेल्पलाइन: 011-40759000 / 1800-180-4747 🌐 वेबसाइट: https://t.co/x6CqwlBa5V #JEEMain2027 #NTA #राष्ट्रीयपरीक्षाएजेंसी #JEEMain— National Testing Agency (@NTA_Exams) November 25, 2026
इस परीक्षा में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और तैयारी की रणनीति समझना जरूरी है।
पिछले चार सालों में जेईई मेन आवेदन का ट्रेंड
पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जेईई मेन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जनवरी सेशन के आंकड़े इस प्रकार हैं:
2024 : 12.21 लाख
2025 : 13.11 लाख
2026 : 13.55 लाख
2027 : 13.96 लाख से अधिक
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। वर्ष 2027 में आवेदन का आंकड़ा पिछले तीन वर्षों के मुकाबले नया रिकॉर्ड बना चुका है।
क्यों बढ़ रही है जेईई मेन में प्रतिस्पर्धा?
जेईई मेन में आवेदन बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। देश में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए भी बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं।
जेईई मेन के जरिए उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड में शामिल होने का मौका भी मिलता है, जिसके माध्यम से आईआईटी में दाखिला लिया जा सकता है।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करना और मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है।
उम्मीदवारों को अपनी कमजोरियों की पहचान करके समय रहते उनमें सुधार करना चाहिए। केवल आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या से परीक्षा की कठिनाई या कटऑफ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
Executive - Editorial
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Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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