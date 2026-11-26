UP Board Class 10th 12th Exam Centre 2027: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (UPMSP) ने साल 2027 की 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के आयोजन के लिए फाइनल एग्जाम सेंटर की लिस्ट को आज ऑफिशियल रूप से जारी कर दी है।

सचिव भगवती सिंह द्वारा 26 नवंबर 2026 को जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, परिषदीय सेंटर निर्धारण समिति की बैठक में समिति के अनुमोदन के बाद फाइनल रूप से कुल 8,113 एग्जाम सेंटर निर्धारित किए गए हैं।

फाइनल रूप से निर्धारित किए गए सभी एग्जाम सेंटर की लिस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। अब प्रदेश भर के लाखों छात्रों और विद्यालय प्रबंधन अपने जिले की PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि उनके स्कूल का एग्जाम सेंटर किस स्कूल या कॉलेज में बनाया गया है।

UPMSP Final Exam Centre List 2027