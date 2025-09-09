UPSSSC PET Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2025 की अनंतिम उत्तर कुंजी आज, 9 सितंबर 2025 को जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर शिफ्ट वाइज पीडीएफ प्रारूप में देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस उत्तर कुंजी की मदद से परीक्षार्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और अंतिम परिणाम जारी होने से पहले अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान किया है। यदि किसी प्रश्न या उत्तर में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा, जो आगे परिणाम मूल्यांकन का आधार बनेगी।

