Aapki Beti Scholarship Yojana 2025: राजस्थान की छात्राओं को मिलेंगे 2500 रुपये, पढ़ें योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी

Aapki Beti Scholarship Yojana 2025: राजस्थान की लड़कियों के लिए गुड न्यूज! राजस्थान सरकार ने "आपकी बेटी योजना" को इस साल और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य उन लड़कियों की शिक्षा को समर्थन देना है जो आर्थिक तंगी या परिवारिक कारणों से पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई का सामना करती हैं। यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए मददगार साबित होगी।

आपकी बेटी योजना एक वेलफेयर स्कीम है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली पात्र लड़कियों को सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है—कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं के लिए 2,100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2,500 रुपये। इस पहल से पढ़ाई के खर्च का बोझ कम होगा, नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी।

Aapki Beti Yojana क्या है?

myscheme.gov.in के अनुसार, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने "आपकी बेटी योजना" शुरू की है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है।