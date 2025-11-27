Aapki Beti Scholarship Yojana 2025: राजस्थान की छात्राओं को मिलेंगे 2500 रुपये, पढ़ें योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी

Aapki Beti Scholarship Yojana 2025: राजस्थान की लड़कियों के लिए गुड न्यूज! राजस्थान सरकार ने "आपकी बेटी योजना" को इस साल और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य उन लड़कियों की शिक्षा को समर्थन देना है जो आर्थिक तंगी या परिवारिक कारणों से पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई का सामना करती हैं। यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए मददगार साबित होगी।
आपकी बेटी योजना एक वेलफेयर स्कीम है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली पात्र लड़कियों को सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है—कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं के लिए 2,100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2,500 रुपये। इस पहल से पढ़ाई के खर्च का बोझ कम होगा, नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी।
Aapki Beti Yojana क्या है?
myscheme.gov.in के अनुसार, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने "आपकी बेटी योजना" शुरू की है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है।
आपकी बेटी योजना के तहत:
-
क्लास 1 से 8 तक पढ़ने वाली लड़कियों को, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से हैं और जिनके माता-पिता में से एक या दोनों नहीं हैं, हर साल 2,100/-रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।
-
क्लास 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को हर साल 2,500/- रुपये की मदद दी जाती है।
इस योजना का संचालन राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है।
Aapki Beti Yojana (Rajasthan): किन छात्राओं को मिलेगा लाभ?
आपकी बेटी योजना" जैसी योजनाएँ लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट पहल हैं। यह योजना उन लड़कियों के लिए करती है, जो आर्थिक कमी के कारण पीछे रह जाती हैं। आपकी बेटी योजना के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
|
लाभ
|
संक्षिप्त विवरण
|
फाइनेंशियल मदद
|
पढ़ाई के लिए सालाना 2,100 रुपये/2,500 रुपये आर्थिक सहायता।
|
कमजोर परिवारों की मदद
|
BPL और अनाथ/सिंगल पेरेंट्स वाली लड़कियों को समर्थन।
|
ड्रॉपआउट रेट कम करना
|
आर्थिक मदद से स्कूल में नामांकन बढ़ता है।
|
सामाजिक समावेशन
|
पिछड़े परिवारों की मदद और जेंडर इक्विटी बढ़ावा।
|
DBT के जरिए ट्रांसपेरेंसी
|
रकम सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर।
Aapki Beti Scholarship Yojana 2025: कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदक के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:
-
छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।
-
आवेदक एक छात्रा हो।
-
छात्रा राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ रही हो।
-
आवेदक कक्षा 1 से 12 तक पढ़ रही हो।
-
छात्रा का परिवार गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आता हो।
-
आवेदक ने एक या दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
छात्राओं को कितनी मिलेगी राशि?
आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को लाभ मिलेगा। सहायता राशि सीधे उनके जन-आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सहायता राशि:-
-
कक्षा1 से 8वीं तक की लड़कियों के लिए 2,100/- रुपये सालाना।
-
कक्षा 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों के लिए 2,500/- रुपये सालाना।
आपकी बेटी योजना: आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने वाले छात्रों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
|
क्रमांक
|
दस्तावेज़
|
1
|
आवेदक की पासपोर्ट साइज फ़ोटो
|
2
|
आवेदक का पहचान प्रमाण
|
3
|
शैक्षिक प्रमाण पत्र (Educational Certificate)
|
4
|
BPL सर्टिफ़िकेट
|
5
|
माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
|
6
|
परिवार के मुखिया या लड़की का जन-आधार कार्ड
|
7
|
जन-आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट पासबुक
|
8
|
आवश्यकता पड़ने पर अन्य दस्तावेज़
