भारत में कहां है ‘लुटेरों की गुफा’, क्या है इतिहास, यहां जानें सब कुछ

भारत में आपने अलग-अलग गुफाओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी गुफा भी है, जिसे चोरों की गुफा कहा जाता है। यह गुफा पहाड़ों की गोद में प्राकृतिक वादियों के बीच में बनी हुई है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं।

कौन-सी है चोरों की गुफा

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक गुफा है, जिसे Robber’s Cave कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे 'गुच्छू पानी' के नाम से भी जानते हैं। यह पर्यटकों के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट और एडवेंचर डेस्टिनेशन है।

रॉबर्स केव की भौगोलिक बनावट

यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि चूना पत्थर से बनी एक प्राकृतिक संकरी घाटी है, जिसकी लंबाई लगभग 600 मीटर है। इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बिल्कुल बीचों-बीच से एक ठंडे पानी की नदी बहती है। पर्यटकों को गुफा के अंदर जाने के लिए इसी घुटनों तक भरे ठंडे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे-जैसे आप गुफा के अंदर जाते हैं, दोनों तरफ की चट्टानें इतनी ऊंची और संकरी हो जाती हैं कि आसमान भी ठीक से दिखाई नहीं देता। गुफा के बिल्कुल अंत में एक झरना भी गिरता है।