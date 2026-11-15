SBI Clerk Backlog Prelims Answer Key 2026: एसबीआई क्लर्क बैकलॉग प्रीलिम्स आंसर की sbi.bank.in जारी, रिस्पांस शीट डाउनलोड करें

SBI Clerk Backlog Prelims Answer Key 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एसबीआई क्लर्क बैकलॉग प्रीलिम्स आंसर की जारी की है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपनी आंसर की ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करके अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्नों के सही उत्तर देख सकते हैं। आंसर की जारी होने से उम्मीदवारों को अपने संभावित अंकों का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा के माध्यम से जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जिन उम्मीदवारों ने बैकलॉग रिक्तियों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया था, वे जल्द से जल्द अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें। SBI Clerk Backlog Prelims Answer Key 2026 Link एसबीआई क्लर्क बैकलॉग प्रीलिम्स आंसर की 15 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। उम्मीदवार SBI क्लर्क बैकलॉग आंसर की में उम्मीदवार अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू देख सकते हैं। रिस्पॉन्स शीट में एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स के मार्क किए गए जवाब होते हैं, जिससे वे अपने जवाबों को सही जवाबों से कम्पेयर कर सकते हैं। SBI क्लर्क प्रीलिम्स आंसर की 2026 नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

एसबीआई क्लर्क बैकलॉग प्रीलिम्स आंसर की 2026 लिंक SBI Clerk Backlog Answer Key 2026: हाइलाइट्स परीक्षा का नाम: एसबीआई क्लर्क बैकलॉग प्रीलिम्स परीक्षा 2026 बैंक: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पद का नाम: जूनियर एसोसिएट आंसर की डेट: 15 नवंबर, 2026 जारी परीक्षा का स्तर: प्रीलिम्स वेबसाइट: sbi.bank.in एसबीआई क्लर्क बैकलॉग आंसर की 2026 कैसे डाउनलोड करें? एसबीआई क्लर्क बैकलॉग प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। 1. सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। 2. होमपेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें। 3. इसके बाद Recruitment of Junior Associates से संबंधित लिंक खोलें। 4. अब SBI Clerk Backlog Prelims Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें। 5. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें। 6. स्क्रीन पर आपकी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी।