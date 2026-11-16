राजस्थान की वह हवेली, जिसे कहते हैं ‘पानी पर तैरता घर’
आपने राजस्थान के अलग-अलग महलों और हवेलियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। इस कड़ी में यहां एक ऐसी हवेली भी है, जिसे पानी पर तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। कौन-सी है यह हवेली, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह अपने समृद्ध इतिहास के साथ-साथ राजमहलों और हवेलियों के लिए जाना जाता है। आपने राजस्थान की बहुत-सी हवेलियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यहां एक ऐसी हवेली भी है, जिसे ‘पानी पर तैरता घर’ भी कहा जाता है। कौन-सी है हवेली और क्या है इसे ऐसा कहने का कारण, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
किसे कहते हैं ‘पानी पर तैरता घर’
राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सलीम सिंह की हवेली अपनी आर्किटेक्चर कला के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी बनावट ऐसी है कि यह किसी बड़े पानी के जहाज की तरह हवा और लहरों पर तैरती हुई दिखती है। इसी कारण इसे स्थानीय रूप से जहाजमहल या ‘पानी पर तैरता घर’ भी कहा जाता है।
क्यों कहते हैं 'पानी पर तैरता घर'
इस हवेली का निचला आधार पतला है, जबकि ऊपर की मंजिलें आगे की ओर फैली हुई और बाहर निकली हुई हैं। हवेली के सबसे आगे का हिस्सा समुद्री जहाज के अगले सिरे जैसा नुकीला और उभरा हुआ बनाया गया है। दूर से देखने पर पीले बलुआ पत्थर से बनी यह हवेली ऐसी लगती है मानो कोई शाही जहाज रेत के समंदर या पानी पर तैर रहा हो।
क्या है हवेली का इतिहास
इस हवेली का निर्माण 1815 ईस्वी में जैसलमेर रियासत के तत्कालीन प्रभावशाली प्रधानमंत्री सलीम सिंह मेहता ने एक पुरानी हवेली के अवशेषों पर करवाया था। कहा जाता है कि सलीम सिंह ने इसे मूल रूप से 7 मंजिला बनवाया था, ताकि यह जैसलमेर के शाही सोनार किले जितनी ऊंची दिखे। इस बात से जैसलमेर के महाराजा नाराज हो गए और उन्होंने हवेली की ऊपर की दो मंजिलें तुड़वा दीं। मौजूदा समय में यह हवेली 5 मंजिला है।
बिना सीमेंट के बनी है हवेली
इस पूरी इमारत के निर्माण में सीमेंट, चूने या किसी भी प्रकार के गारे का उपयोग नहीं किया गया है। पीले बलुआ पत्थरों को ऐसे तराशा गया है कि वे इंटरलॉकिंग तकनीक से आपस में जुड़े हुए हैं और सदियों से भूकंप व तेज आंधियों का सामना कर रहे हैं।
मोर के आकार की छत
हवेली की छत को नाचते हुए मोर की आकृति में ढाला गया है, जिस पर नीले रंग की टाइल्स और पत्थर की बारीक कारीगरी की गई है। इसके बाहरी हिस्से में 38 नक्काशीदार झरोखे बने हैं, जिनमें से हर झरोखे का डिजाइन दूसरे से अलग है। हवेली के मुख्य हॉल को 'मोती महल' कहा जाता है, जहां सलीम सिंह का दरबार लगता था।
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