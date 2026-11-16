राजस्थान की वह हवेली, जिसे कहते हैं ‘पानी पर तैरता घर’

राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह अपने समृद्ध इतिहास के साथ-साथ राजमहलों और हवेलियों के लिए जाना जाता है। आपने राजस्थान की बहुत-सी हवेलियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यहां एक ऐसी हवेली भी है, जिसे ‘पानी पर तैरता घर’ भी कहा जाता है। कौन-सी है हवेली और क्या है इसे ऐसा कहने का कारण, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

किसे कहते हैं ‘पानी पर तैरता घर’

राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सलीम सिंह की हवेली अपनी आर्किटेक्चर कला के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी बनावट ऐसी है कि यह किसी बड़े पानी के जहाज की तरह हवा और लहरों पर तैरती हुई दिखती है। इसी कारण इसे स्थानीय रूप से जहाजमहल या ‘पानी पर तैरता घर’ भी कहा जाता है।

क्यों कहते हैं 'पानी पर तैरता घर'

इस हवेली का निचला आधार पतला है, जबकि ऊपर की मंजिलें आगे की ओर फैली हुई और बाहर निकली हुई हैं। हवेली के सबसे आगे का हिस्सा समुद्री जहाज के अगले सिरे जैसा नुकीला और उभरा हुआ बनाया गया है। दूर से देखने पर पीले बलुआ पत्थर से बनी यह हवेली ऐसी लगती है मानो कोई शाही जहाज रेत के समंदर या पानी पर तैर रहा हो।