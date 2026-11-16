JEE Main 2027: NTA ने जारी किए महत्वपूर्ण FAQs, जानें क्या आधार और 10वीं मार्कशीट में नाम अलग होने पर होगी परेशानी?

JEE Main 2027 Session 1 FAQs Released: देश की सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन 2027 (JEE Main 2027) के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले लाखों छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑफिशियल तौर से 48 इंपॉर्टेंट FAQs को जारी कर दिया हैं। इस बार एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए NTA ने आधार कार्ड, नाम में भिन्नता, डिजीलॉकर e-KYC और करेक्शन विंडो से जुड़े सभी छात्रों के क्वश्न के स्पष्ट जवाब दिए हैं।

छात्रों को सभी बड़ी चिंता आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में नाम के मिलान को लेकर होती थी, जिस पर NTA ने स्पष्ट कर दिया है।

JEE Main 2027 FAQs & Key Details: मुख्य डिटेल्स

जेईई मेन 2027 एग्जाम और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को आरान से देखकर समझ सकते है: