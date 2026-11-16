UP Board Exam Centre List 2027 जारी, 10वीं और 12वीं के छात्र upmsp.edu.in पर चेक करें Update

UP Board Exam Centre List 2027 Out: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने आगामी शैक्षणिक वर्ष 2027 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। बोर्ड द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय समिति के अनुमोदन के उपरांत प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों (छात्र आवंटन सहित) की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

जो छात्र, अभिभावक या स्कूल प्रबंधक अपने जिले या विद्यालय के परीक्षा केंद्र को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते हैं परीक्षा केंद्र सूची से जुड़ी सभी अहम तारीखें, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और अन्य जरूरी निर्देश।

UPMSP Exam Centre List 2027: मुख्य डिटेल्स टेबल

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के केंद्र निर्धारण और आपत्ति प्रक्रिया से जुड़े मुख्य बिंदुओं को नीचे दी गई तालिका में आसानी से समझा जा सकता है: