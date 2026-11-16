भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। प्रतिदिन करोड़ों यात्री ट्रेन के माध्यम से लंबी दूरी तय कर अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। इस कड़ी में कुछ ट्रेनें अपनी नॉन-स्टॉप रूट के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में क्या आप भारत की सबसे लंबी नॉन-स्टॉप ट्रेन के बारे में जानते हैं, जो कि एक जगह से चलने पर लंबी दूरी तय करने के बाद रूकती है।

किसे बोलते हैं नॉन-स्टॉप ट्रेन

भारतीय रेलवे में 'नॉन-स्टॉप ट्रेन' का अर्थ उस रेल सेवा से है, जो अपने शुरुआती स्टेशन से चलने के बाद बीच के किसी भी स्टेशन पर यात्री ठहराव के लिए रुके बिना सीधे अपने गंतव्य या अगले प्रमुख जंक्शन तक जाती है।

कौन-सी नॉन-स्टॉप ट्रेन

भारत में सबसे लंबी नॉन-स्टॉप ट्रेन का रिकॉर्ड दो प्रमुख श्रेणियों में आता है। नॉन-स्टॉप यानि बिना किसी ठहराव के और बिना यात्री ठहराव यानि तकनीकी हॉल्ट सहित के तहत दर्ज है:

नॉन-स्टॉप ट्रेन: मुंबई सेंट्रल–हापा दुरंतो एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी पूरी तरह नॉन-स्टॉप दूरी तय करने वाली नियमित यात्री ट्रेन है। यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से रवाना होने के बाद बीच के किसी भी बड़े स्टेशन जैसेः बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच या वडोदरा पर नहीं रुकती और 491 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 घंटे 50 मिनट में तय करके सीधे अहमदाबाद जंक्शन पर रुकती है।