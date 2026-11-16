NCERT Class 10th 2027-28: एनसीईआरटी का बड़ा फैसला, नए सेशन से महीनों पहले नवंबर-दिसंबर में ही मिल जाएंगी 10वीं की नई किताबें

NCERT Class 10 New Textbooks 2027-28: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की ओर से छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की गई है। नए शैक्षणिक सशन 2027-28 के शुरू होने पर किताबों की होने वाली कमी और मारामारी को पूरी तरह कम करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी ने 10वीं की नई पाठ्यपुस्तकों को टाइम से कई महीने पहले ही बाजार और स्कूलों में उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एनसीईआरटी की इस नई पहल के अंदर, नवंबर और दिसंबर 2026 में ही 10वीं की नई किताबें जारी कर दी जाएंगी। इसके साथ ही, नए सिलेबस और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से टीचर्स को साथ में जोड़ने के लिए देश भर के 60 लाख से अधिक टीचर्स को प्रशिक्षित करने का भी एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

NCERT Class 10 Textbooks Rollout 2026: मुख्य डिटेल्स

एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों के जारी होने के शेड्यूल और शिक्षक प्रशिक्षण अभियान से जुड़े मुख्य बिंदुओं के बारे में जानने के लिए छात्र और सभी लोग नीचे दी गई इस टेबल को देख सकते हैं।