CTET Exam City Intimation Slip 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) के दिसंबर सेशन की Exam City Intimation Slip 2026 कभी भी जारी की जा सकती है। बोर्ड के तय शेड्यूल के अनुसार CTET एग्जाम 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित किए जा रहे है। साथ ही, नियम के अनुसार एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले छात्रों को अलॉटेड एग्जाम सिटी की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

CTET Exam City Slip 2026 का लिंक एक्टिव होते ही रजिस्टर्ड छात्र ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि को फिल करके अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप को देख और डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसा करने से छात्रों को एग्जाम में शामिल होने से पहले अपनी यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में आसानी होगी।

CTET Exam City Slip 2026 Download Link

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) के दिसंबर सेशन की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप का लिंक एक्टिव होते ही छात्र यहां नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

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CTET City Intimation Slip 2026: मुख्य डिटेल्स और अपडेट

CTET दिसंबर 2026 एग्जाम और सिटी इंटीमेशन स्लिप से जुड़ी प्रमुख डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई डिटेल्स को देखें।

एग्जाम आयोजित करने वाली संस्था: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)

एग्जाम डेट्स: 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2026

सिटी स्लिप की उपलब्धता: एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले ctet.nic.in पर जारी होने की उम्मीद ।

एडमिट कार्ड की डेट: एग्जाम डेट से लगभग दो दिन पहले जारी होने की उम्मीद।

ऑफिशियल वेबसाइट: ctet.nic.in

CTET City Intimation Slip: सीटेट एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड कैसे करें?

सीटेट एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्र सिटी स्लिप का लिंक लाइव होने के बाद छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं:

छात्र ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करें। होमपेज पर CTET December 2026 City Intimation Slip या Pre-Admit Card / Exam City से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और इंपॉर्टेंट लॉगिन डिटेल्स को फिल करें। फिल करने के बादज फॉर्म को Submit करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपकी सिटी स्लिप आ जाएगी। फिर, छात्र अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, पेपर (Paper 1 / Paper 2), एग्जाम डेट और अलॉटेड शहर की डिटेल्स को चेक करें। चेक करने के बाद इसे डाउनलोड कर लें। फिर, एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।

CTET December 2026 Exam: एग्जाम डेट और शिफ्ट टाइमिंग क्या होगी?

सीटीईटी दिसंबर 2026 सेशन का एग्जाम 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जा रहा है। साथ ही, इस एग्जाम को CBSE द्वारा दो शिफ्ट में आयोजित किया है। एग्जाम की पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे।