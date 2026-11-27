यूपी चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल! 28 IPS के तबादले, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद के बदले कमिश्नर
IPS Transfer List UP: यूपी की योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शुक्रवार को जारी आदेश के तहत 28 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ को गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शुक्रवार को जारी आदेश के तहत 28 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई अहम शहरों की पुलिस व्यवस्था में बदलाव हुआ है।
लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद की जिम्मेदारी
यहां सबसे ज्यादा चर्चा नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के तबादले को लेकर हो रही है। तबादला लिस्ट के तहत, नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद भेजा गया है। वहीं, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ को गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चुनाव से पहले किए गए इस फेरबदल को कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
वाराणसी कमिश्नरेट के 45 निरीक्षकों का भी तबादला
इसके अलावा वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 45 निरीक्षकों का भी गैर जनपद स्थानांतरण किया गया है। पुलिस स्थापना बोर्ड की मंजूरी के बाद पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, वाराणसी से स्थानांतरित निरीक्षकों को प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर और आगरा भेजा गया है।
चुनाव आयोग की नीति के तहत हुई कार्रवाई
यह तबादले आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्धारित स्थानांतरण नीति के तहत किए गए हैं। इसके दायरे में ऐसे अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने एक ही जिले में तीन साल की तैनाती पूरी कर ली है या 31 मई 2027 तक उनकी यह अवधि पूरी होने वाली है।
प्रयागराज कमिश्नरेट में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार तिवारी, विजय कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार यादव, कृष्ण प्रताप यादव, सुनील कुमार सिंघल, सधुवन राम, अजीत कुमार वर्मा, अरविंद कुमार सरोज, दुर्गा सिंह, संजय कुमार मिश्रा, ज्ञानेश त्रिपाठी, नंद किशोर मिश्रा, प्रवीण कुमार सिंह, राजकिशोर पांडेय, जितेंद्र कुमार यादव और शिवधारी को तैनाती दी गई है।
चुनाव से पहले हुए इस बड़े फेरबदल को प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
Senior Executive - Editorial
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