Kashmir Winter Vacation 2026: जम्मू की घाटी में बढ़ती ठंड और गिरते पारे के बीच डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर (DSEK) ने कश्मीर संभाग के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों 12वीं तक के लिए Winter Vacation 2026-27 का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। शुक्रवार यानी 27 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के अंदर यह छुट्टी अलग-अलग स्टेजों के रूप से लागू की जा रही है।

नए नोटिस के अनुसार, प्री-प्राइमरी से 8वीं तक के छात्रों के लिए सर्दियों की छुट्टियां 30 नवंबर 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेंगी। वहीं, 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए विंटर वेकेशन 14 दिसंबर 2026 से 22 फरवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है। श्रीनगर में कम से कम तापमान शून्य से नीचे (-2.0°C तक) लुढ़कने के बीच इस फैसले से बच्चों को खुशी मिली है।

Kashmir Schools Winter Vacation 2026: क्लास-वाइज पूरा शेड्यूल

DSEK द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अलग-अलग क्लासेस के लिए छुट्टियों की डेट्स नीचे दी गई इस टेबल में शामिल हैं: