IBPS PO 16th Mains Score Card 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने IBPS PO 16th Mains Score Card 2026 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा के मेन्स चरण में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड के माध्यम से उम्मीदवार परीक्षा में प्राप्त अपने सेक्शन-वाइज और कुल अंकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे 27 नवंबर 2026 को जारी किया गया है। उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। नीचे स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और पूरी प्रक्रिया दी गई है। Also Check: IBPS PO Mains Score Card 2026 IBPS PO 16th Mains Score Card 2026: Highlights आईबीपीएस पीओ मेन्स स्कोर कार्ड 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।

संगठन: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) परीक्षा का नाम : IBPS PO Mains 2026 भर्ती प्रक्रिया: CRP PO/MT-XVI पद का नाम : प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) कुल रिक्तियां: 7,565 मेन्स परीक्षा की तारीख : 4 अक्टूबर 2026 रिजल्ट जारी होने की तारीख: 19 नवंबर 2026 स्कोर कार्ड जारी होने की तारीख: 27 नवंबर 2026 स्कोर कार्ड का मोड : ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट: ibps.in IBPS PO Mains Score Card 2026 Download Link आईबीपीएस ने पीओ मेन्स परीक्षा का स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। यहां क्लिक करें - IBPS PO 16th Mains Score Card 2026 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोर कार्ड जल्द डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। IBPS PO 16th Mains Score Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं: