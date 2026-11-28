UP Special TET 2026 E-Certificate: यूपी स्पेशल टीईटी ई-सर्टिफिकेट जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
UP Special TET 2026 E-Certificate: यूपीईएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट 2026 जारी कर दिया है। इसका रिजल्ट 20 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। यूपी स्पेशल टीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Special TET 2026 E-Certificate: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने दिनांक 28 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उत्तर प्रदेश स्पेशल टीचर पात्रता परीक्षा (TET) 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 03 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 20 नवंबर 2026 को जारी किया गया था।
यूपी स्पेशल टीईटी की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके ई-सर्टिफिकेट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Special TET Certificate 2026 Download Link
यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से सर्टिफिकेट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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यूपी स्पेशल टीईटी सर्टिफिकेट 2026 डाउनलोड लिंक
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.