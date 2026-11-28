CAT 2026 Exam: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) द्वारा कल 29 नवंबर 2026 को कैट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा कुल तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 08.30 से 10.30 बजे, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.30 बजे से 02.30 बजे और तीसरी शिफ्ट शाम 04.30 बजे से 06.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। कैट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एग्जाम शुरू होने से करीब 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि बाद में वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

CAT 2026 Exam - हाइलाइट्स

कैट की परीक्षा में कुल 3 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), दूसरे सेक्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन व लॉजिकल रीजनिंग (DILR) और तीसरे सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (QA) से जुड़े प्रश्न आएंगे। प्रत्येक सेक्शन के लिए कुल 40 मिनट दिए जाएंगे। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।