UP Super TET Admit Card 2026: यूपी सुपर टीईटी (PRT) परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर! उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की जाएगी। एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसमें दी गई जानकारी को ध्यान से चेक करें।

Super TET Admit Card 2026 Download Link

सुपर TET एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर रहें, जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएं, वे बिना किसी देरी के अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकें।

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Super TET Admit Card 2026 कब आएगा?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) सहायक अध्यापक (PRT) के 12,405 पदों पर भर्ती के लिए UP Super TET Exam 2026 का एडमिट कार्ड 29 या 30 नवंबर 2026 को जारी कर सकता है। 3 और 4 दिसंबर को प्रदेश के 48 जिलों में ऑफलाइन (OMR आधारित) होने वाली इस परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप 23 नवंबर को जारी हो चुकी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी OTR ID और पासवर्ड से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता और रिपोर्टिंग समय दर्ज होगा।

UP Super TET (PRT) Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

यूपी सुपर TET (PRT) एडमिट कार्ड 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने के बाद, उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।