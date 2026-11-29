Ayushman Bharat Balance Check: केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अगर आप इस कार्ड से इलाज करवा रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कितनी राशि खर्च हुई और कितनी बची है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने आयुष्मान कार्ड में बची हुई राशि आसानी से चेक कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है Ayushman Card का बैलेंस चेक करना?

आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले 5 लाख रुपये हर साल के लिए होते हैं। अगर आप साल खत्म होने से पहले ही पूरे 5 लाख रुपये खर्च कर देते हैं, तो दोबारा मुफ्त इलाज का लाभ अगले वित्तीय वर्ष में ही मिलेगा। इसलिए पहले से यह पता रखना जरूरी है कि आपके कार्ड में कितने पैसे बचे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको परेशानी न हो।

आयुष्मान ऐप (Ayushman App) से घर बैठे चेक करें बैलेंस

Ayushman Card ka Balance Kaise Check Kare: आयुष्मान कार्ड में कितने पैसे बचे हैं, यह जानने का सबसे आसान तरीका Ayushman App है। इसके लिए आप अपने फोन में प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और जानकारी दर्ज करके लॉगिन करें। इसके बाद 'Wallet Balance' पर क्लिक करें। अब अपना राज्य और PM-JAY Card ID डालें। फिर आधार नंबर के आखिरी 6 अंक दर्ज करके आए हुए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें। इसके बाद आपके सामने बचे हुए पैसे और अब तक हुए इलाज की पूरी जानकारी आ जाएगी।