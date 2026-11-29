CAT 2026 Exam Analysis & Expected Cutoff: देश के टॉप प्रबंधन संस्थान जैसे IIMs और अन्य टॉप बी-स्कूलों आदि में एडमिशन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के एग्जाम आज 29 नवंबर 2026 को तीन स्लॉट में आयोजित किए जा रहे है। ये एग्जाम सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक चले स्लॉट-1 (Slot 1) के खत्म होते ही एग्जाम का डिटेल्ड विश्लेषण (Paper Analysis), एक्सपेक्टेड कटऑफ (Expected Cutoff) और अनऑफिशियल आंसर-की को लेकर काफी ज्यादा चर्चा तेज हो गई हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार स्लॉट-2 (Slot 2) के एग्जाम दोपहर 2:30 बजे खत्म हो गया है। साथ ही, लास्ट स्लॉट यानी स्लॉट 3 (Slot 3) आज ही शाम 4:30 बजे से शुरू होने वाला है। छात्रों के कुल 68 क्वश्न यानी 204 मार्क्स और 120 मिनट (हर सेक्शन 40 मिनट) के पैटर्न पर आधारित इस एग्जाम में हर सही आंसर पर +3 मार्क्स मिलते हैं। साथ ही, गलत MCQ पर -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, जबकि TITA (Type In The Answer) क्वश्न पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हैं।

CAT 2026 Slot 1 Analysis: सेक्शन-वाइज कठिनाई लेवल और प्रमुख बदलाव कोचिंग संस्थानों और एग्जाम देने वाले छात्रों की शुरुआती प्रतिक्रियाओं के आधार पर CAT 2026 स्लॉट-1 का कठिनाई लेवल कुल मिलाकर आसान से मॉडरेट (Easy to Moderate) देखा गया है, जिसे कई विशेषज्ञों ने पिछले साल की तुलना में कुछ हद तक संतुलित या थोड़ा आसान बताया है। VARC (Verbal Ability & Reading Comprehension) - 24 क्वश्न इस सेक्शन में कुल 24 क्वश्न पूछे गए है, जिनमें 16 क्वश्न 4 आरसी (RC) पैसेज से और 8 क्वश्न वर्बल एबिलिटी (VA) से जुड़े थे। आरसी पैसेज में, विकासवाद/जीवविज्ञान, पर्यावरण और जीवन-परीक्षा जैसे विविध टॉपिक्स पर आधारित गद्यांश शामिल थे। वहीं, वर्बल एबिलिटी में पैरा जंबल्स और पैरा समरी के साथ 3 क्लोज टेस्ट (Cloze Test) आधारित क्वश्न का नया बदलाव देखने को मिला है, जबकि 'Odd One Out' के क्वश्न नदारद रहे है। इसका लेवल मॉडरेट रहा है। साथ ही, 15 से 20 क्वश्न हल करना अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है।

DILR (Data Interpretation & Logical Reasoning) - 22 क्वश्न डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग में कुल 5 सेट (4, 4, 4, 5 और 5 क्वश्न के सेट) पूछे गए, जिनमें लॉजिकल रीजनिंग का झुकाव थोड़ा अधिक रहा है। साथ ही, TITA क्वश्न के नंबर भी अच्छी रही है। सेट सेलेक्शन (Set Selection) इस सेक्शन में सबसे निर्णायक रहा, क्योंकि कुछ सेट सीधे हल होने वाले थे, जबकि कुछ में अधिक गणना व लॉजिकल स्टेप्स की जरूरत पड़ी है। इसका लेवल मॉडरेट रहा है। साथ ही, 9 से 14 क्वश्न का सटीक अटेम्प्ट मजबूत माना जा रहा है। QA (Quantitative Ability) - 22 क्वश्न क्वांटिटेटिव एबिलिटी में अंकगणित (Arithmetic), बीजगणित (Algebra), ज्यामिति/मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स से क्वश्न पूछे गए है। कई छात्रों के अनुसार यह सेक्शन गणना के लिहाज से कुछ लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा, जबकि कुछ विश्लेषकों ने इसे पिछले साल के मुकाबले अधिक संतुलित माना। इसमें 10 से 17 क्वश्न का अटेम्प्ट अच्छा माना जा रहा है।

CAT 2026 Expected Cutoff: एक्सपेक्टेड परसेंटाइल और स्कोर का अनुमान CAT एग्जाम में फाइनल परसेंटाइल की गणना सभी स्लॉट्स के नॉर्मलाइजेशन और स्कोर डिटेल्स के आधार पर होती है, इसलिए अभी सामने आए मार्क्स प्रारंभिक अनुमान हैं: 99+ परसेंटाइल का अनुमान: विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार 99 परसेंटाइल के दायरे में पहुंचने के लिए 68 में से लगभग 30 से 45 से अधिक क्वश्नों के आसपास उच्च सटीकता (Accuracy) के साथ अटेम्प्ट करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि प्रारंभिक स्कोर-परसेंटाइल रुझानों में 60 मार्क्स के आसपास 90-92 परसेंटाइल और उससे ऊपर बढ़ने पर 95 से 99 से अधिक परसेंटाइल की ओर रुझान बनता है।

90 से 95 परसेंटाइल: मध्यम अटेम्प्ट और अच्छी एक्यूरेसी वाले छात्र इस कैटेगरी में आ सकते हैं, जो कई नए IIMs और प्रतिष्ठित बी-स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण रहता है।

संस्थान-वार क्वालीफाइंग कटऑफ: अलग-अलग IIMs जैसे IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, शिलांग, उदयपुर, त्रिची आदि के लिए सामान्य और आरक्षित कैटेगरी के क्वालीफाइंग परसेंटाइल और अंतिम सेलेक्शन (WAT-PI / शॉर्टलिस्टिंग) के कटऑफ अलग-अलग रहते हैं, जिनमें एकेडमिक प्रोफाइल और डाइवर्सिटी फैक्टर भी जुड़ते हैं।