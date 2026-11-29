UP Ration Card Steps: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों की सहूलियत के लिए खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश ने आसान और स्पष्ट जानकारी एक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से जारी की है। विभाग ने आज 29 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नया राशन कार्ड बनवाना काफी आसान कर दिया है। साथ ही, इसको बनवाने के लिए आसान 6 स्टेप्स को भी जारी किया है, जिससे सभी लोगों के घर में एक राशन कार्ड बिना किसी की मदद से आसानी से उपलब्ध हो सकें।

सभी लोग जो किसी अन्य शहर या जिले में रह रहे है, या बाहर पढ़ाई कर रहे है। साथ ही, अपना नया परिवार बसाने के बाद अपना अलग राशन कार्ड बनवाना चाहते है, तो सभी लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही, वेरिफिकेशन के साथ-साथ सभी लोगों को e-KYC तक हर कदम को समझना भी बेहद जरूरी है।