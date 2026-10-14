UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज क्वालिफाइ मार्क्स जारी

UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ जारी कर दी है। लिखित परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्य के 75 जनपदों में किया गया था। परीक्षा कुल 6 पालियों में कुल 28,86,797 उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। आयोग की ओर से पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस, कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार, जेल वॉर्डर सहित कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। उम्मीदवार जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स आगे लेख में देख सकते हैं। UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: रिजल्ट जारी उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी (Constable) नागरिक पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा 6 पालियों में हुई थी। इसके बाद नियमों के अनुसार अंकों का नॉर्मलाइजेशन (Normalization) करके मेरिट और आरक्षण के आधार पर कट-ऑफ तय की गई। रिक्त पदों के लगभग 2.33 गुना (कुल 76,184) उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण (DV/PST) के लिए चुना गया, जो 17 से 31 अगस्त 2026 तक पूरा कराया गया।

यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 लिंक UP Police Constable Cut Off 2026: कट ऑफ लिस्ट आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए) के 10469 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नलिखित है: क्र.सं. श्रेणी पदों की संख्या चयनित अभ्यर्थियों की संख्या लम्बवत आरक्षण कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड्स महिला श्रेणी कट ऑफ 1 अनारक्षित 4,191 4,191 266.57849 168.78657 164.31712 60.0927 262.30755 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,046 1,046 261.59726 88.86897 87.77463 - 257.12296 3 अन्य पिछड़ा वर्ग 2,826 2,826 263.7037 135.4606 143.26718 - 258.03661 4 अनुसूचित जाति 2,198 2,198 252.81045 74.38623 65.84435 - 247.35926 5 अनुसूचित जनजाति 208 208 238.28209 157.00839 103.59287 - 225.8777 योग 10,469 10,469

UP Police Constable Cut Off 2026 Female: आरक्षी सशस्त्र पुलिस पी०ए०सी० / सशस्त्र पुलिस (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 15131 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स: क्र.सं. श्रेणी पदों की संख्या चयनित अभ्यर्थियों की संख्या लम्बवत आरक्षण कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड्स 1 अनारक्षित 6,060 6,060 258.58176 85.79735 128.89138 84.37625 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1,512 1,512 253.86618 76.5217 106.60408 - 3 अन्य पिछड़ा वर्ग 4,083 4,083 255.90114 77.74756 112.82468 - 4 अनुसूचित जाति 3,176 3,176 244.74572 114.29915 - - 5 अनुसूचित जनजाति 300 300 226.18425 - - - योग 15,131 15,131 यहां भी पढ़े: UP Police Constable Final Result OUT

UP Police Constable Cut Off 2026 Male: आरक्षी सुरक्षा बल आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 1341 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स: क्र.सं. श्रेणी पदों की संख्या चयनित अभ्यर्थियों की संख्या लम्बवत आरक्षण कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड्स 1 अनारक्षित 538 538 270.12436 168.18401 180.56476 71.28374 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 134 134 266.27683 127.56293 116.64131 - 3 अन्य पिछड़ा वर्ग 362 362 267.70714 131.48899 155.81377 - 4 अनुसूचित जाति 281 281 258.58176 83.65398 - - 5 अनुसूचित जनजाति 26 26 247.03915 - - - योग 1,341 1,341 UP Police Constable Cut Off 2026: महिला बटालियन महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) के 2282 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:

क्र.सं. श्रेणी पदों की संख्या चयनित अभ्यर्थियों की संख्या लम्बवत आरक्षण कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड्स 1 अनारक्षित 916 916 256.65799 141.30414 97.87639 - 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 228 228 253.1969 - - - 3 अन्य पिछड़ा वर्ग 615 615 253.86618 125.6375 - - 4 अनुसूचित जाति 478 478 242.0025 105.57015 - - 5 अनुसूचित जनजाति 45 45 216.25886 - - - योग 2,282 2,282 UP Police Constable Cut Off 2026: आरक्षी घुड़सवार आरक्षी घुड़सवार पुलिस (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 71 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स: क्र.सं. श्रेणी पदों की संख्या चयनित अभ्यर्थियों की संख्या लम्बवत आरक्षण कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड्स 1 अनारक्षित 30 30 272.8272 161.99889 233.56659 76.52413 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 7 7 266.57849 - - - 3 अन्य पिछड़ा वर्ग 19 19 269.20771 183.29518 - - 4 अनुसूचित जाति 14 14 260.96088 - - - 5 अनुसूचित जनजाति 1 1 249.91162 - - - योग 71 71

UP Police Constable Cut Off 2026: जेल वार्डर पुरुष जेल वार्डर (पुरुष) के 3279 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स : क्र.सं. श्रेणी पदों की संख्या चयनित अभ्यर्थियों की संख्या लम्बवत आरक्षण कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी की कट ऑफ भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ 1 अनारक्षित 1314 1314 262.30755 126.78493 146.99219 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 327 327 258.89917 - - 3 अन्य पिछड़ा वर्ग 885 885 260.50552 89.33452 136.31485 4 अनुसूचित जाति 688 688 248.96292 88.86897 - 5 अनुसूचित जनजाति 65 65 232.41098 - - योग 3279 3279 UP Police Constable Cut Off 2026: जेल वार्डर महिला जेल वार्डर (महिला) के 106 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स : क्र.सं. श्रेणी पदों की संख्या चयनित अभ्यर्थियों की संख्या लम्बवत आरक्षण कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी की कट ऑफ भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ 1 अनारक्षित 44 44 261.7753 191.83705 - 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 10 257.12296 - - 3 अन्य पिछड़ा वर्ग 28 28 258.03661 170.08842 - 4 अनुसूचित जाति 22 22 247.3078 - - 5 अनुसूचित जनजाति 2 2 230.13881 - - योग 106 106