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UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज क्वालिफाइ मार्क्स जारी

By Priyanka Pal
Last Updated: Oct 14, 2026, 15:23 IST

UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है। 8, 9 और 10 जून 2026 लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार, कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट लेख में देख सकते हैं। 

UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज क्वालिफाइ मार्क्स जारी
UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज क्वालिफाइ मार्क्स जारी

UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ जारी कर दी है। लिखित परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्य के 75 जनपदों में किया गया था। परीक्षा कुल 6 पालियों में कुल 28,86,797 उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। आयोग की ओर से पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस, कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार, जेल वॉर्डर सहित कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। उम्मीदवार जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स आगे लेख में देख सकते हैं। 

UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: रिजल्ट जारी 

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी (Constable) नागरिक पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा 6 पालियों में हुई थी। इसके बाद नियमों के अनुसार अंकों का नॉर्मलाइजेशन (Normalization) करके मेरिट और आरक्षण के आधार पर कट-ऑफ तय की गई। रिक्त पदों के लगभग 2.33 गुना (कुल 76,184) उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण (DV/PST) के लिए चुना गया, जो 17 से 31 अगस्त 2026 तक पूरा कराया गया।

यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 

लिंक 

UP Police Constable Cut Off 2026: कट ऑफ लिस्ट 

आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए) के 10469 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नलिखित है:

क्र.सं.

श्रेणी

पदों की संख्या

चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

लम्बवत आरक्षण कट ऑफ

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

भूतपूर्व सैनिक

होमगार्ड्स

महिला श्रेणी कट ऑफ

1

अनारक्षित

4,191

4,191

266.57849

168.78657

164.31712

60.0927

262.30755

2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

1,046

1,046

261.59726

88.86897

87.77463

-

257.12296

3

अन्य पिछड़ा वर्ग

2,826

2,826

263.7037

135.4606

143.26718

-

258.03661

4

अनुसूचित जाति

2,198

2,198

252.81045

74.38623

65.84435

-

247.35926

5

अनुसूचित जनजाति

208

208

238.28209

157.00839

103.59287

-

225.8777

योग

  

10,469

10,469

          

UP Police Constable Cut Off 2026 Female: आरक्षी सशस्त्र पुलिस

पी०ए०सी० / सशस्त्र पुलिस (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 15131 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:

क्र.सं.

श्रेणी

पदों की संख्या

चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

लम्बवत आरक्षण कट ऑफ

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

भूतपूर्व सैनिक

होमगार्ड्स

1

अनारक्षित

6,060

6,060

258.58176

85.79735

128.89138

84.37625

2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

1,512

1,512

253.86618

76.5217

106.60408

-

3

अन्य पिछड़ा वर्ग

4,083

4,083

255.90114

77.74756

112.82468

-

4

अनुसूचित जाति

3,176

3,176

244.74572

114.29915

-

-

5

अनुसूचित जनजाति

300

300

226.18425

-

-

-

योग

  

15,131

15,131

        

यहां भी पढ़े: UP Police Constable Final Result OUT

UP Police Constable Cut Off 2026 Male: आरक्षी सुरक्षा बल 

आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 1341 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:

क्र.सं.

श्रेणी

पदों की संख्या

चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

लम्बवत आरक्षण कट ऑफ

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

भूतपूर्व सैनिक

होमगार्ड्स

1

अनारक्षित

538

538

270.12436

168.18401

180.56476

71.28374

2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

134

134

266.27683

127.56293

116.64131

-

3

अन्य पिछड़ा वर्ग

362

362

267.70714

131.48899

155.81377

-

4

अनुसूचित जाति

281

281

258.58176

83.65398

-

-

5

अनुसूचित जनजाति

26

26

247.03915

-

-

-

योग

  

1,341

1,341

        

UP Police Constable Cut Off 2026: महिला बटालियन

महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) के 2282 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स: 

क्र.सं.

श्रेणी

पदों की संख्या

चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

लम्बवत आरक्षण कट ऑफ

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

भूतपूर्व सैनिक

होमगार्ड्स

1

अनारक्षित

916

916

256.65799

141.30414

97.87639

-

2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

228

228

253.1969

-

-

-

3

अन्य पिछड़ा वर्ग

615

615

253.86618

125.6375

-

-

4

अनुसूचित जाति

478

478

242.0025

105.57015

-

-

5

अनुसूचित जनजाति

45

45

216.25886

-

-

-

योग

  

2,282

2,282

        

UP Police Constable Cut Off 2026: आरक्षी घुड़सवार

आरक्षी घुड़सवार पुलिस (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 71 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:

क्र.सं.

श्रेणी

पदों की संख्या

चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

लम्बवत आरक्षण कट ऑफ

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

भूतपूर्व सैनिक

होमगार्ड्स

1

अनारक्षित

30

30

272.8272

161.99889

233.56659

76.52413

2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

7

7

266.57849

-

-

-

3

अन्य पिछड़ा वर्ग

19

19

269.20771

183.29518

-

-

4

अनुसूचित जाति

14

14

260.96088

-

-

-

5

अनुसूचित जनजाति

1

1

249.91162

-

-

-

योग

  

71

71

        

UP Police Constable Cut Off 2026: जेल वार्डर पुरुष

जेल वार्डर (पुरुष) के 3279 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स :

क्र.सं.

श्रेणी

पदों की संख्या

चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

लम्बवत आरक्षण कट ऑफ

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी की कट ऑफ

भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ

1

अनारक्षित

1314

1314

262.30755

126.78493

146.99219

2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

327

327

258.89917

-

-

3

अन्य पिछड़ा वर्ग

885

885

260.50552

89.33452

136.31485

4

अनुसूचित जाति

688

688

248.96292

88.86897

-

5

अनुसूचित जनजाति

65

65

232.41098

-

-

योग

  

3279

3279

      

UP Police Constable Cut Off 2026: जेल वार्डर महिला

जेल वार्डर (महिला) के 106 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स :

क्र.सं.

श्रेणी

पदों की संख्या

चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

लम्बवत आरक्षण कट ऑफ

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी की कट ऑफ

भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ

1

अनारक्षित

44

44

261.7753

191.83705

-

2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

10

10

257.12296

-

-

3

अन्य पिछड़ा वर्ग

28

28

258.03661

170.08842

-

4

अनुसूचित जाति

22

22

247.3078

-

-

5

अनुसूचित जनजाति

2

2

230.13881

-

-

योग

  

106

106

      

UP Police Constable Score Card 2026 कब आएगा?

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड (Normalised Score) अंक नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में वेबसाइट पर जारी करेगा। इसे देखने की प्रक्रिया की जानकारी आयोग द्वारा अलग से नोटिस में दी जाएगी।

 UP Police Constable Result 2026 OUT: Check Result at uppbpb.gov.in- Get Direct Link



Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Oct 14, 2026, 15:23 IST
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