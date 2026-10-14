UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज क्वालिफाइ मार्क्स जारी
UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है। 8, 9 और 10 जून 2026 लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार, कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट लेख में देख सकते हैं।
UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ जारी कर दी है। लिखित परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्य के 75 जनपदों में किया गया था। परीक्षा कुल 6 पालियों में कुल 28,86,797 उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। आयोग की ओर से पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस, कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, आरक्षी घुड़सवार, जेल वॉर्डर सहित कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। उम्मीदवार जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स आगे लेख में देख सकते हैं।
UPPBPB UP Police Constable Cut Off 2026: रिजल्ट जारी
उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी (Constable) नागरिक पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा 6 पालियों में हुई थी। इसके बाद नियमों के अनुसार अंकों का नॉर्मलाइजेशन (Normalization) करके मेरिट और आरक्षण के आधार पर कट-ऑफ तय की गई। रिक्त पदों के लगभग 2.33 गुना (कुल 76,184) उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण (DV/PST) के लिए चुना गया, जो 17 से 31 अगस्त 2026 तक पूरा कराया गया।
|
यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026
UP Police Constable Cut Off 2026: कट ऑफ लिस्ट
आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए) के 10469 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स निम्नलिखित है:
|
क्र.सं.
|
श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
|
लम्बवत आरक्षण कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
|
भूतपूर्व सैनिक
|
होमगार्ड्स
|
महिला श्रेणी कट ऑफ
|
1
|
अनारक्षित
|
4,191
|
4,191
|
266.57849
|
168.78657
|
164.31712
|
60.0927
|
262.30755
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
1,046
|
1,046
|
261.59726
|
88.86897
|
87.77463
|
-
|
257.12296
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
2,826
|
2,826
|
263.7037
|
135.4606
|
143.26718
|
-
|
258.03661
|
4
|
अनुसूचित जाति
|
2,198
|
2,198
|
252.81045
|
74.38623
|
65.84435
|
-
|
247.35926
|
5
|
अनुसूचित जनजाति
|
208
|
208
|
238.28209
|
157.00839
|
103.59287
|
-
|
225.8777
|
योग
|
10,469
|
10,469
UP Police Constable Cut Off 2026 Female: आरक्षी सशस्त्र पुलिस
पी०ए०सी० / सशस्त्र पुलिस (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 15131 पदों के सापेक्ष अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:
|
क्र.सं.
|
श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
|
लम्बवत आरक्षण कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
|
भूतपूर्व सैनिक
|
होमगार्ड्स
|
1
|
अनारक्षित
|
6,060
|
6,060
|
258.58176
|
85.79735
|
128.89138
|
84.37625
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
1,512
|
1,512
|
253.86618
|
76.5217
|
106.60408
|
-
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
4,083
|
4,083
|
255.90114
|
77.74756
|
112.82468
|
-
|
4
|
अनुसूचित जाति
|
3,176
|
3,176
|
244.74572
|
114.29915
|
-
|
-
|
5
|
अनुसूचित जनजाति
|
300
|
300
|
226.18425
|
-
|
-
|
-
|
योग
|
15,131
|
15,131
यहां भी पढ़े: UP Police Constable Final Result OUT
UP Police Constable Cut Off 2026 Male: आरक्षी सुरक्षा बल
आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 1341 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:
|
क्र.सं.
|
श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
|
लम्बवत आरक्षण कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
|
भूतपूर्व सैनिक
|
होमगार्ड्स
|
1
|
अनारक्षित
|
538
|
538
|
270.12436
|
168.18401
|
180.56476
|
71.28374
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
134
|
134
|
266.27683
|
127.56293
|
116.64131
|
-
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
362
|
362
|
267.70714
|
131.48899
|
155.81377
|
-
|
4
|
अनुसूचित जाति
|
281
|
281
|
258.58176
|
83.65398
|
-
|
-
|
5
|
अनुसूचित जनजाति
|
26
|
26
|
247.03915
|
-
|
-
|
-
|
योग
|
1,341
|
1,341
UP Police Constable Cut Off 2026: महिला बटालियन
महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) के 2282 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:
|
क्र.सं.
|
श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
|
लम्बवत आरक्षण कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
|
भूतपूर्व सैनिक
|
होमगार्ड्स
|
1
|
अनारक्षित
|
916
|
916
|
256.65799
|
141.30414
|
97.87639
|
-
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
228
|
228
|
253.1969
|
-
|
-
|
-
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
615
|
615
|
253.86618
|
125.6375
|
-
|
-
|
4
|
अनुसूचित जाति
|
478
|
478
|
242.0025
|
105.57015
|
-
|
-
|
5
|
अनुसूचित जनजाति
|
45
|
45
|
216.25886
|
-
|
-
|
-
|
योग
|
2,282
|
2,282
UP Police Constable Cut Off 2026: आरक्षी घुड़सवार
आरक्षी घुड़सवार पुलिस (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) के 71 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स:
|
क्र.सं.
|
श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
|
लम्बवत आरक्षण कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
|
भूतपूर्व सैनिक
|
होमगार्ड्स
|
1
|
अनारक्षित
|
30
|
30
|
272.8272
|
161.99889
|
233.56659
|
76.52413
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
7
|
7
|
266.57849
|
-
|
-
|
-
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
19
|
19
|
269.20771
|
183.29518
|
-
|
-
|
4
|
अनुसूचित जाति
|
14
|
14
|
260.96088
|
-
|
-
|
-
|
5
|
अनुसूचित जनजाति
|
1
|
1
|
249.91162
|
-
|
-
|
-
|
योग
|
71
|
71
UP Police Constable Cut Off 2026: जेल वार्डर पुरुष
जेल वार्डर (पुरुष) के 3279 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स :
|
क्र.सं.
|
श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
|
लम्बवत आरक्षण कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी की कट ऑफ
|
भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ
|
1
|
अनारक्षित
|
1314
|
1314
|
262.30755
|
126.78493
|
146.99219
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
327
|
327
|
258.89917
|
-
|
-
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
885
|
885
|
260.50552
|
89.33452
|
136.31485
|
4
|
अनुसूचित जाति
|
688
|
688
|
248.96292
|
88.86897
|
-
|
5
|
अनुसूचित जनजाति
|
65
|
65
|
232.41098
|
-
|
-
|
योग
|
3279
|
3279
UP Police Constable Cut Off 2026: जेल वार्डर महिला
जेल वार्डर (महिला) के 106 पदों के सापेक्ष अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ मार्क्स :
|
क्र.सं.
|
श्रेणी
|
पदों की संख्या
|
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
|
लम्बवत आरक्षण कट ऑफ
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित श्रेणी की कट ऑफ
|
भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ
|
1
|
अनारक्षित
|
44
|
44
|
261.7753
|
191.83705
|
-
|
2
|
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
10
|
10
|
257.12296
|
-
|
-
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग
|
28
|
28
|
258.03661
|
170.08842
|
-
|
4
|
अनुसूचित जाति
|
22
|
22
|
247.3078
|
-
|
-
|
5
|
अनुसूचित जनजाति
|
2
|
2
|
230.13881
|
-
|
-
|
योग
|
106
|
106
UP Police Constable Score Card 2026 कब आएगा?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड (Normalised Score) अंक नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में वेबसाइट पर जारी करेगा। इसे देखने की प्रक्रिया की जानकारी आयोग द्वारा अलग से नोटिस में दी जाएगी।
UP Police Constable Result 2026 OUT: Check Result at uppbpb.gov.in- Get Direct Link
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.