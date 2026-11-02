UPSC CDS 1 Final Result 2026: सीडीएस 1 फाइनल रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

CDS 1 Final Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर दिनांक 02 नवंबर 2026 को सीडीएस 1 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा (1) 2026 का जारी किया गया, जो इंडियन मिलेट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA) और एयर फोर्स एकेडमी (AFA) के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर कुल 243 कैंडिडेट्स को सलेक्ट किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF में अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

सीडीएस 1 एग्जाम के माध्यम से अलग-अलग डिफेंस फोर्स में कुल 451 रिक्त पदों को भरा जाना है।

UPSC CDS 1 Final Result 2026 Download Link

यूपीएससी ने सीडीएस 1 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करके अपना रोल नंबर सर्च कर सलेक्शन स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इंडियन मिलेट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयर फोर्स एकेडमी की मेरिट अलग-अलग जारी की गई है। नीचे दिए गए लिंक से सीडीएस 1 रिजल्ट 2026 की PDF डाउनलोड की जा सकती है।