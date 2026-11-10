राजनीति में क्या होती है 'किचन कैबिनेट', अमेरिका की इस घटना से जुड़ा है इतिहास

राजनीति की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता और कुछ पता नहीं होता कि कौन-सा दाव किस पर भारी पड़ जाए। यही वजह है कि इसमें कई बार समीकरण भी फेल हो जाते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे शब्द हैं, जो कि राजनीति को लेकर समझ और गहरी करते हैं। इस कड़ी में इससे जुड़ा एक शब्द है 'किचन कैबिनेट'। क्या आप इसके बारे में जानते हैं, यदि हां, तो क्या आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, यदि नहीं, तो कोई बात नहीं, इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।

राजनीति में क्या होती है 'किचन कैबिनेट'

राजनीति और लोक प्रशासन में 'किचन कैबिनेट' (Kitchen Cabinet) एक बेहद महत्त्वपूर्ण और दिलचस्प शब्द है। इसे अक्सर 'इनर कैबिनेट' भी कहा जाता है। आम बोलचाल में किचन कैबिनेट का मतलब रसोई घर की अलमारियों से होता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में इसका मतलब सत्ता के सबसे शक्तिशाली केंद्र से है।

किचन कैबिनेट क्या है?

'किचन कैबिनेट' किसी देश के शासनाध्यक्ष जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सबसे करीबी, विश्वस्त और अनौपचारिक सलाहकारों का एक बहुत छोटा समूह होता है। यह एक असंवैधानिक संस्था है, जिसका संविधान या कानून में कोई जिक्र नहीं होता। जब कोई प्रधानमंत्री अपने आधिकारिक और मंत्रिमंडल के बजाय केवल 2 से 4 बेहद करीबी लोगों के साथ मिलकर सरकार के सबसे महत्त्वपूर्ण, गोपनीय और रणनीतिक फैसले लेता है, तो उस छोटे और अनौपचारिक समूह को 'किचन कैबिनेट' कहा जाता है।