दुनिया का सबसे प्रदूषण-मुक्त शहर, सिर्फ 8 है AQI

सर्दी का मौसम शुरू होते ही उत्तर भारत में सांसों पर संकट आ जाता है। प्रदूषण की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। सबसे अधिक परेशानी दिल्ली-एनसीआर में होती है। यही वजह है कि हर साल राज्य सरकारें प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विभिन्न प्रयास करती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्रदूषण-मुक्त शहर कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। दुनिया का सबसे प्रदूषण-मुक्त शहर दुनिया का सबसे प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ हवा वाला शहर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। मर्सर इको-सिटी जैसी प्रतिष्ठित पर्यावरणीय रैंकिंग में कोपेनहेगन लगातार टॉप स्थान पर बना रहता है। वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार, इस शहर का औसत एक्यूआई (AQI) मात्र 8 दर्ज किया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे शुद्ध हवा वाले शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। कैसे प्रदूषण-मुक्त शहर है कोपेनहेगन

कोपेनहेगन के प्रदूषण मुक्त होने के पीछे इसकी भौगोलिक स्थिति और सरकार की पर्यावरण पॉलिसी का मिलाजुला योगदान है: -कोपेनहेगन एक समतल तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहां उत्तरी सागर से लगातार बहने वाली तेज हवाएं प्रदूषक कणों को शहर के ऊपर जमा होने से पहले ही बिखेर देती हैं, जिससे हवा प्राकृतिक रूप से साफ रहती है। -शहर ने पिछले एक दशक में साइकिलिंग के बुनियादी ढांचे पर अधिक निवेश किया है। मौजूदा समय में शहर के लगभग 62% नागरिक अपनी दैनिक यात्राओं के लिए साइकिल का ही उपयोग करते हैं, जिससे वाहनों से होने वाले धुएं और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। -कोपेनहेगन में डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही, यहां वाहनों के उत्सर्जन के बेहद सख्त मानक लागू हैं। -शहर का लगभग 25% हिस्सा पार्क और हरे-भरे स्थानों से भरा है, जो हवा को साफ रखने के लिए नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतर है, जिससे सड़कें और सार्वजनिक स्थान साफ रहते हैं।