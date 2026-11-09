दुनिया का सबसे प्रदूषण-मुक्त शहर, सिर्फ 8 है AQI
दिवाली के आसपास भारत में प्रदूषण की वजह से सांसों पर संकट आ जाता है। इस वजह से हर साल पर्यावरण संबंधी परेशानियां भी होती हैं। हालांकि, क्या आप दुनिया के सबसे प्रदूषण-मुक्त शहर के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
सर्दी का मौसम शुरू होते ही उत्तर भारत में सांसों पर संकट आ जाता है। प्रदूषण की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। सबसे अधिक परेशानी दिल्ली-एनसीआर में होती है। यही वजह है कि हर साल राज्य सरकारें प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विभिन्न प्रयास करती हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे प्रदूषण-मुक्त शहर कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
दुनिया का सबसे प्रदूषण-मुक्त शहर
दुनिया का सबसे प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ हवा वाला शहर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। मर्सर इको-सिटी जैसी प्रतिष्ठित पर्यावरणीय रैंकिंग में कोपेनहेगन लगातार टॉप स्थान पर बना रहता है। वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार, इस शहर का औसत एक्यूआई (AQI) मात्र 8 दर्ज किया गया है, जो इसे दुनिया के सबसे शुद्ध हवा वाले शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है।
कैसे प्रदूषण-मुक्त शहर है कोपेनहेगन
कोपेनहेगन के प्रदूषण मुक्त होने के पीछे इसकी भौगोलिक स्थिति और सरकार की पर्यावरण पॉलिसी का मिलाजुला योगदान है:
-कोपेनहेगन एक समतल तटीय क्षेत्र में स्थित है। यहां उत्तरी सागर से लगातार बहने वाली तेज हवाएं प्रदूषक कणों को शहर के ऊपर जमा होने से पहले ही बिखेर देती हैं, जिससे हवा प्राकृतिक रूप से साफ रहती है।
-शहर ने पिछले एक दशक में साइकिलिंग के बुनियादी ढांचे पर अधिक निवेश किया है। मौजूदा समय में शहर के लगभग 62% नागरिक अपनी दैनिक यात्राओं के लिए साइकिल का ही उपयोग करते हैं, जिससे वाहनों से होने वाले धुएं और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
-कोपेनहेगन में डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही, यहां वाहनों के उत्सर्जन के बेहद सख्त मानक लागू हैं।
-शहर का लगभग 25% हिस्सा पार्क और हरे-भरे स्थानों से भरा है, जो हवा को साफ रखने के लिए नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतर है, जिससे सड़कें और सार्वजनिक स्थान साफ रहते हैं।
-पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह शहर गंभीर है। पूरा डेनमार्क 2050 तक जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है।
दुनिया के अन्य प्रमुख प्रदूषण मुक्त शहर
कोपेनहेगन के अलावा दुनिया में कुछ और शहर भी हैं जो अपनी वायु गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं:
सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)
तस्मान सागर से आने वाली स्वच्छ समुद्री हवाओं और सख्त नियमों के कारण 50 लाख से अधिक आबादी वाले इस महानगर का AQI भी मात्र 10 के आसपास रहता है।
ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड)
यह शहर अपने बेहतरीन संगठित वेस्ट कलेक्शन, सख्त रीसाइक्लिंग नियमों और अधिक मात्रा में मौजूद हरित स्थानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
होनोलूलू (हवाई, अमेरिका)
प्रशांत महासागर की अनुकूल हवाओं और प्रदूषकों के बेहद कम स्तर के कारण इसे अमेरिका का सबसे साफ हवा वाला शहर माना जाता है।
डबलिन (आयरलैंड)
अटलांटिक तट पर स्थित होने के कारण यहां साल भर ताजी समुद्री हवा बहती है। इसके अलावा, धुएं वाले कोयले पर 1990 में लगाए गए प्रतिबंध ने यहां के पार्टिकुलेट प्रदूषण को काफी कम किया है।
Senior Executive - Editorial
A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.