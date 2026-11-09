10 या 11 नवंबर, कब है भाईदूज का त्योहार, यहां जानें सही तारीख

हर साल दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस कड़ी में अब दिवाली का त्योहार खत्म हो गया है और भाई दूज का इंतजार है। यह पर्व गोवर्धन के बाद मनाया जाता है, लेकिन गोवर्धन के पर्व को लेकर बन रहे अंतर की वजह से लोग भाई दूज को लेकर दुविधा में हैं। इस कड़ी में यहां हम जानेंगे कि भाई दूज का त्योहार कब है और इसकी सही तारीख कब है?

कब है भाई दूज का त्योहार

पांचांग के मुताबिक, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। भैया दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। 2026 में द्वितीया तिथि 10 नवंबर, मंगलवार को दोपहर 2 बजे शुरू हो रही है और इसका समापन 11 नवंबर, बुधवार को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक, भैया दूज का पर्व बुधवार को यानि 11 नवंबर को मनाया जाएगा। पांचांग के मुताबिक, बहनें अपने भाई को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक तिलक लगा सकती हैं। यह समय तिलक के लिए अच्छा बताया गया है।