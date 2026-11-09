RPSC Protection Officer Exam City Slip 2026: राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RPSC Protection Officer Exam City Slip 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 08 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर (PO) की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 15 नवंबर 2026 को राजस्थान राज्य के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी। आरपीएससी इस भर्ती परीक्षा माध्यम से कुल 12 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पोस्ट के सलेक्शन में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। राजस्थान पीओ एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एग्जाम की सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। RPSC Protection Officer Exam City Intimation Slip 2026 Download Link

आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर की एग्जाम सिटी स्लिप चेक करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी सिटी इंटीमेशन स्लिप देख व डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक क्लिक करें Rajasthan Protection Officer Exam City Slip 2026 - हाइलाइट्स राजस्थान संरक्षण अधिकारी की एग्जाम इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निक ग्लिच का सामना न करना पड़ें। आरपीएससी एसओ पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन 18 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे।बाकी डिटेल्स नीचे हाइलाइट्स टेबल में है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) पद का नाम राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफिसर रिक्त पद 15 चयन के चरण लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा डेट 15 नवंबर 2026 एग्जाम सिटी स्लिप जारी एडमिट कार्ड जल्द जारी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in