Punjab Jail Warder PST Date 2026 OUT: पंजाब जेल वार्डर PST तिथि जारी, 4124 कैंडिडेट्स परीक्षा में होंगे शामिल

Punjab Jail Warder PST Date 2026: पंजाब सबओर्डिनेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर 07 नवंबर 2026 को पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन की फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET) तिथि को घोषणा कर दी है। इसके एग्जाम 11 नवंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच होंगे, जिसमें कुल 4124 उम्मीदवार शामिल होंगे। कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए पंजाब में पटियाला में स्टेडियम रोड, पोलो ग्राउंड पहुंचने की सलाह दी जाती है। पीएसएसबी पंजाब जेल वार्डर और मेट्रन महिला व पुरुष की लिखित परीक्षा विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत 26 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 30 सितंबर 2026 को जारी किया गया था।

PSSSB Punjab Jail Warder PMT/PET Date 2026 - हाइलाइट्स

पीएसएसएसबी पंजाब जेल वार्डर(पुरुष) और मेट्रन (महिला) रिक्रूटमेंट एग्जाम के जरिए पंजाब के जेल विभाग में कुल 532 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पोस्ट के सलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT), फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET) और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शाामिल है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।



