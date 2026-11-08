exams.nta.nic.in पर एसीसी सीईई जनवरी 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने कैसे भरे फॉर्म

Army Cadet College Entrance Exam 2026-27: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने Common Entrance Examination for Army Cadet College (ACC CEE) January 2027 सेशन के लिए ऑफिशियल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जो छात्र आर्मी कैडेट कॉलेज (ACC 10+2)-136, SCO-61 / MED (NT) और ACC (Graduate)-136 सिलेब्स के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, वे वेबसाइट exams.nta.nic.in/acccee/ पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही, सभी छात्रों के लिए रजिस्टर करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2026 की रात 9:00 बजे तक की टाइम को निर्धारित किया हुआ है।

ACC CEE January 2027: महत्वपूर्ण डेट्स और एग्जाम शेड्यूल

एग्जाम और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी मुख्य डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को चेक करें।