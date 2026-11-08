"लोग तंज कसते रहे, मैं तैयारी करता रहा", पढ़िए UPSC क्रैक करने वाले विकास कुंडू की अनसुनी दास्तान

"ताने चुभें तो शोर मत मचाना, बस अपनी खामोशी को इतनी बड़ी कामयाबी में बदलना कि तंज कसने वाले कल ताली बजाने को मजबूर हो जाएं।" आज इस बात को हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले विकास कुंडू ने सच कर दिखाया है क्योंकि जब 4 बार UPSC सिविल सेवा में उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो लोगों ने विकास को ताने मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कहते कि ‘नहीं हो रहा तो छोड़ दे, यह तेरे बस की बात नहीं है, कोई छोटी-मोटी ग्रुप सी या डी की नौकरी कर ले’। विकास को यह बात दिल पर लगी और इसी बात को उन्होंने मोटिवेशन का सबसे तगड़ सोर्स बना लिया।

IPS बनने के बाद जब नहीं रुके विकास…….

विकास फिर से अपनी गलतियों का ईमानदारी से एनालिसिस किया और अपनी रणनीति में सुधार किया। 2024 में उन्हें 288वीं रैंक मिली और वे IPS के लिए चयनित हो गए। उनके परिवार के सदस्य और कई लोगों ने उन्हें इसी पद पर रहने की सलाह दी पर विकास को तो जैसा सफलता की धुन सवार थी। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे ताने मुझे और मेर लक्ष्य को तोड़ नहीं सकते। अब IAS बनना है, तो है। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती।