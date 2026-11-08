RRB JE CBT 1 Answer Key 2026: आरआरबी जेई सीबीटी 1 उत्तर कुंजी जल्द rrbapply.gov.in पर, ऐसे कर पाएंगे चेक

RRB JE CBT 1 Answer Key 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जूनियर इंजीनियर (JE) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसका एग्जाम 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या सीईएन 04/2026 के तहत तीन शिफ्ट में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट सुबह 09.00 बजे से 10.30 बजे, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.45 बजे से 02.15 बजे और तीसरी शिफ्ट शाम 04.30 बजे से 06.00 बजे तक आयोजित की गई थी, जिसमें उम्मीदवारों से गणित, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सामान्य जागरूकता और विज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट तक थी। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी शामिल थी।

RRB JE CBT 1 Answer Key 2026 Link

रेलवे जूनियर इंजीनियर सीबीटी 1 रिक्रूटमेंट एग्जाम की आंसर-की जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। लिंक नीचे टेबल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 4,029 रिक्त पदों को भरना चाहता है।