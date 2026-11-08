सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी वाले भी ले सकते है BH नंबर प्लेट, बस करना होगा यह काम

BH Number Plate Hindi: नौकरी के सिलसिले में बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है? यदि आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और ट्रांसफर या दूसरी जगह जॉब मिलने के कारण अपना शहर बदलते रहते हैं, तो BH सीरीज नंबर प्लेट आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इस नंबर प्लेट की मदद से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की परेशानी से राहत मिलती है। हालांकि, BH नंबर प्लेट बनवाने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं पूरी करनी होती हैं और संबंधित डॉक्युमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि BH नंबर प्लेट क्या है, प्राइवेट नौकरी करने वाले इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी। क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट? BH का मतलब भारत सीरीज (Bharat Series) है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस सुविधा को उन वाहन मालिकों की सुविधा के लिए शुरू किया था, जिन्हें नौकरी या अन्य कारणों से अलग-अलग राज्यों में जाना पड़ता है। यह सुविधा मुख्य रूप से पात्र सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

प्राइवेट नौकरी वाले कैसे ले सकते हैं BH नंबर? यदि आप किसी निजी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए BH सीरीज नंबर प्लेट बनवाने की पात्रता का एक अहम आधार यह है कि आपकी कंपनी के कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में हों। ऐसी स्थिति में आपको अपनी कंपनी से पात्रता की पुष्टि करने वाला Form 60 प्राप्त करना होगा। इसके साथ कंपनी का कर्मचारी पहचान पत्र या रोजगार प्रमाणपत्र भी मांगा जा सकता है। कंपनी का GSTIN भी उसकी जानकारी और बहु-राज्य उपस्थिति के सत्यापन में उपयोगी हो सकता है। ध्यान रखें कि केवल प्राइवेट नौकरी करना BH नंबर प्लेट पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कंपनी की पात्रता और संबंधित नियमों को पूरा करना जरूरी है। BH नंबर प्लेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आवेदन करने से पहले इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखें- 1. पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID जैसे वैलिड आईडी 2. पते का प्रमाण: बिजली या पानी का बिल, किराये का एग्रीमेंट अथवा अन्य मान्य पता प्रमाण। आवेदन के दौरान संबंधित प्राधिकरण द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट जमा करें।