UPSSSC PET Answer Key 2026 Objection: 12 नवंबर तक बढ़ाई गई ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की तारीख

UPSSSC PET Answer Key Objection 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की में दिए गए किसी उत्तर को लेकर संदेह है, वे अब 12 नवंबर 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की अंतिम तिथि 8 नवंबर तय की गई थी। आयोग के इस फैसले से उन उम्मीदवारो को अधिक समय मिल गया है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय में अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए थे। UPSSSC PET Answer Key 2026: नोटिस UPSSSC PET परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से आंसर की चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है, तो उम्मीदवार 12 नवंबर से पहले ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्ति दर्ज करने से पहले संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर का अच्छी तरह मिलान कर लें।

1. सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. होमपेज पर PET Answer Key 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। 3. अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें। 4. अब प्रोविजनल आंसर की और ऑब्जेक्शन दर्ज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। 5. जिस प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, उसे चुनें। 6. अपने उत्तर के समर्थन में डॉक्यूमेट्स अपलोड करें। 7. निर्धारित ऑब्जेक्शन फीस का भुगतान करें। 8. अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। UPSSSC PET Final Answer Key 2026 कब जारी होगी? ऑब्जेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग द्वारा सभी प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी। विषय विशेषज्ञों की टीम आपत्तियों का परीक्षण करेगी। इसके बाद संशोधित या फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है। फाइनल आंसर की के आधार पर ही उम्मीदवारों के अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट और आगे की प्रक्रिया की जानकारी के लिए UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।