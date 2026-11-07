DSSSB MTS Recruitment 2026: दिल्ली में मल्टी टास्किंग स्टाफ के 1000+ पदों पर बंपर वैकेंसी, चेक करें योग्यता और अंतिम तारीख

DSSSB MTS Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिनांक 06 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर विज्ञापन संख्या 06/2026 के तहत मल्टी टांस्किंग स्टाफ (MTS) के कुल 1075 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डीएसएसएसबी में 1031 पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास होने का सर्टिफकेट होना चाहिए।

DSSSB MTS Notification 2026 PDF डाउनलोड लिंक

डीएसएसएसबी में एमटीएस के 1075 पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।