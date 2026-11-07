Rajasthan Women Supervisor Scorecard 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर स्कोरकार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

RSSB Women Supervisor Scorecard 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर आरएसएसबी महिला सुपरवाइजर का स्कोरकार्ड 2026 भी जारी कर दिया है। एक दिन पहले रिजल्ट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी की गई थी। राजस्थान महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम 24 जुलाई 2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक सिंगल शिफ्ट ऑफलाइन ओएमआर मोड में हुआ था। आरएसएसबी महिला सुपरवाइजर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी एग्जाम टाइप, एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड भर कर स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

Rajasthan Women Supervisor Score Card 2026 - हाइलाइट्स

राजस्थान महिला पर्यवेक्षक का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। आरएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 72 रिक्त पदों को भरना चाहता है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देख सकते हैं।