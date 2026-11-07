Rajasthan Computer Instructor Score Card 2026: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्कोेरकार्ड आउट, यहां से करें डाउनलोड
Rajasthan Computer Instructor Scorecard 2026: आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्टर का अब स्कोरकार्ड 2026 भी जारी कर दिया है। 04 नवंबर 2026 को रिजल्ट और कटऑफ मार्क्स जारी किए गए थे। परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स लॉग इन क्रेडेंशियल्स से स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Computer Instructor Score Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अब 05 नवंबर को स्कोरकार्ड 2026 भी जारी कर दिया है। एक दिन पहले रिजल्ट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी की गई थी। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026 को हुआ था। आरएसएसबी बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर और अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी एग्जाम टाइप, एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड भर कर स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
RSSB Computer Instructor Score Card 2026 - हाइलाइट्स
राजस्थान बेसिक व सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। आरएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 3951 रिक्त पदों को भरना चाहता है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
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पद का नाम
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सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर
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रिक्त पद
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3951
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विज्ञापन संख्या
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07/2026
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परीक्षा की तिथि
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22 अगस्त और 23 अगस्त 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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04 नवंबर 2026
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स्कोरकार्ड जारी होने की डेट
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07 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rssb.rajasthan.gov.in
RSSB Computer Instructor Score Card 2026 PDF डाउनलोड लिंक
आरएसएसबी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
RSSB Computer Instructor Score Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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RSSB Computer Instructor Score Card 2026पर क्लिक करें।
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एग्जाम टाइप, एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करें।
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स्कोेरकार्ड 2026 PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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स्कोेरकार्ड आरएसएसबी बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।
RSSB Computer Instructor Score Card 2026 में क्या-क्या डिटेल्स दी गई हैं?
आरएसएसबी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) के स्कोरकार्ड में आप इन डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं।
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उम्मीदवार का नाम
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पिता/माता का नाम
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जन्म तिथि
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लिंग
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श्रेणी / वर्ग
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विशेष श्रेणी / उप-श्रेणी
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क्षेत्र का प्रकार (TSP / Non-TSP)
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रोल नंबर
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आवेदन संख्या
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परीक्षा का नाम एवं पद
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विज्ञापन संख्या
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पेपर-वार प्राप्त अंक
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कुल पूर्णांक
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उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांक
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मेरिट क्रमांक / स्थिति
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चयन / पात्रता की स्थिति
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.