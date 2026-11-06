CBSE Date Sheet 2027
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CBSE Date Sheet 2027 OUT: Check Class 10 & 12 Exam Schedule, Subject-wise Dates Here

By Bebo Rani
Last Updated: Nov 7, 2026, 07:58 IST

CBSE Date Sheet 2027: CBSE has released the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet. Exams begin on 16 February 2027 at 10:30 AM. Class 10 ends on 9 March and Class 12 on 9 April. Download the PDF from cbse.gov.in.

CBSE Date Sheet 2027 OUT: Check Class 10 & 12 Exam Schedule, Subject-wise Dates Here
CBSE Date Sheet 2027 OUT: Check Class 10 & 12 Exam Schedule, Subject-wise Dates Here
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CBSE Date Sheet 2027 OUT: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has officially released the date sheet for the Class 10 and Class 12 Board Examinations 2027 on 6 November 2026. This comes 101 days before the exams begin. The CBSE Class 10 and 12 Board Exams 2027 will start on 16 February 2027 (Tuesday). Class 10 exams will end on 9 March 2027, while Class 12 exams will conclude on 9 April 2027. All papers will begin at 10:30 AM. Students can download the complete time table PDF from the official website, cbse.gov.in.

CBSE had also announced the practical exam dates for Class 10 and 12 earlier. The practical exams and internal assessment for the 2026-27 session will be held from 1 January 2027 to 13 February 2027. This applies to all CBSE-affiliated schools in India and abroad. Check this article for the complete exam schedule for Class 10 & 12, important dates and preparation tips.

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CBSE Date Sheet 2027

CBSE has released the date sheet for the Class 10 and 12 Board Exams 2027 on 6 November 2026, about 101 days before the first paper. The exams begin on 16 February 2027 at 10:30 AM (IST). Class 10 ends on 9 March and Class 12 on 9 April. A total of 46.3 lakh students will appear in 204 subject papers (83 for Class 10, 121 for Class 12). No paper falls on a Sunday. Students can download the PDF from cbse.gov.in.

CBSE Date Sheet 2027 PDF Download Link

CBSE has uploaded the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet on its official website. Students can download the timetable PDF using the link and steps below.

CBSE Date Sheet 2027 Class 10

Download PDF 

CBSE Date Sheet 2027 Class 12 

Download PDF 

Board Exam Date 2027 Class 10

The CBSE Class 10 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 March 2027. Maths is scheduled for 17 February, the second day of the exams. All papers will start at 10:30 AM. The exams will be held over 19 exam days within 22 calendar days, covering 83 subject papers. About 26.5 lakh students will appear. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.

CBSE Class 12 Board Exam Date 2027

The CBSE Class 12 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 April 2027. Physics is the first paper for PCM and PCB students on 16 February. All papers will start at 10:30 AM. The exams will be held over 40 exam days within 53 calendar days, covering 121 subject papers. About 19.8 lakh students will appear. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.

CBSE Date Sheet 2027 Highlights

The Central Board of Secondary Education has released the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet. Here are the key details at a glance.

Particulars

Details

Board Name

Central Board of Secondary Education (CBSE)

Exam Name

CBSE Class 10 and 12 Board Examinations 2027

Date Sheet Release Date

6 November 2026

Days Left Before Exams

101 days

Exam Start Date

16 February 2027 (Tuesday)

Class 10 Exam End Date

9 March 2027

Class 12 Exam End Date

9 April 2027

Exam Timing

10:30 AM (IST)

Date Sheet Format

PDF

Official Website

cbse.gov.in

Also Read: CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Released Exams to Begin on February 16, Check PDF

CBSE Board Exam 2027: Total Subject Papers

CBSE will conduct exams in a wide range of subjects across both classes. Class 12 has more papers because of its stream-wise and elective subjects, while Class 10 has a smaller set of core subjects and languages. CBSE will hold 204 subject papers in all: 83 for Class 10 and 121 for Class 12. Class 12 has 38 more papers than Class 10 and accounts for about 59% of all papers, while Class 10 makes up the remaining 41%.

Particulars

Class 10

Class 12

Total

Subject Papers

83

121

204

Students Appearing

26.5 lakh

19.8 lakh

46.3 lakh

Exam Days

19

40

59

How Many Students Are Appearing in CBSE Board Exams 2027?

A very large number of students will sit for the CBSE Board Exams 2027. Class 10 and Class 12 together make up a huge cohort, with lakhs of students preparing for the exam window from February to April.

A total of 46.3 lakh students will write the exams in 2027. Of these, 26.5 lakh are in Class 10 and 19.8 lakh are in Class 12. Class 10 has about 6.7 lakh more students than Class 12 and makes up around 57% of the total, while Class 12 accounts for the remaining 43%.

CBSE Class 12 Date Sheet 2027: Gap Between Papers

Class 12 students get longer breaks, especially in the Science stream. The gap varies by stream, so students should plan their revision around the free days in their own paper sequence. Check the complete paper sequence in the table given below:

Stream

Paper Sequence

Free Days Between Papers

PCM

Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English

10, 5

PCB

Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English

10, 5, 19

Commerce

Accountancy 23 Feb → English 5 Mar → Maths

9, 3, 6, 15

Humanities

Geography 25 Feb → Psychology 2 Mar → English

4, 2, 7, 2, 2, 7, 2

CBSE Board Exam 2027: Duration of Exams

The two classes have very different exam windows. Class 10 finishes in about three weeks, while Class 12 runs for almost two months.

Particulars

Class 10

Class 12

Exam Period

16 Feb to 9 Mar 2027

16 Feb to 9 Apr 2027

Total Exam Days

19

40

Calendar Days

22

53

Exam Timing

10:30 AM

10:30 AM

Also Read: CBSE Date Sheet 2027 OUT: सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

CBSE Board Exam 2027: Busiest Exam Days and Shorter Papers

Some days on the CBSE date sheet carry far more papers than others. The three busiest days for Class 10 and Class 12 are:

Date

Class

Papers

Details

Wed, 3 Mar 2027

Class 12

29

Language papers, from Punjabi to Mizo

Tue, 9 Mar 2027

Class 10

14

Foreign languages and Book Keeping

Thu, 25 Feb and Fri, 5 Mar 2027

Class 10

11 each

Mostly skill subjects and regional languages

CBSE Board Exam 2027: Important Dates

Students often search for all the key dates in one place. The table below covers the main events, from the CBSE date sheet 2027:

Event

Date

Date Sheet Released

6 November 2026

Practical Exams / Internal Assessment

1 January to 13 February 2027

Theory Exams Begin

16 February 2027 (Tuesday)

Class 10 Exams End

9 March 2027

Class 12 Exams End

9 April 2027

CBSE Class 10 Date Sheet 2027: Exam Schedule

The CBSE Class 10 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 March 2027. All papers will start at 10:30 AM (IST). Students should check the official PDF at cbse.gov.in for their subject-wise dates and keep a printout handy. Check the subject-wise exam schedule below:

Date

Day

Time

Subject Code

Subject Name

February 16, 2024

Tuesday

10:30 AM - 12:30 PM

049

Painting

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

041

Mathematics Standard

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

241

Mathematics Basic

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

404

Automotive

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

405

Introduction to Fin. Markets

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

407

Beauty & Wellness

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

409

Food Production

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

415

Multi-Media

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

416

Multi Skill Foundation Course

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

419

Data Science

February 19, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

064

Home Science

February 20, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

154

Elements of Business

February 20, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

303

Urdu Course-B

February 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

086

Science

February 23, 2024

Tuesday

10:30 AM - 12:30 PM

406

Introduction to Tourism

February 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

165

Computer Applications

February 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

402

Information Technology

February 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

417

Artificial Intelligence

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

401

Retail

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

403

Security

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

408

Agriculture

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

410

Front Office Operations

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

411

Banking & Insurance

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

412

Marketing & Sales

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

413

Health Care

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

414

Apparel

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

420

Electronics & Hardware

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

421

Foundation Skill for Sciences

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

422

Design Thinking & Innovation

February 26, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

101

English (Communicative)

February 26, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

184

English (Language and Literature)

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

008

Sindhi

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

012

Malayalam

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

013

Odia

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

014

Assamese

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

015

Kannada

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

024

Nepali

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

091

Kokborok

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

016

Arabic

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

119

Sanskrit (Communicative)

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

122

Sanskrit

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

131

Rai

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

132

Gurung

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

133

Tamang

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

134

Sherpa

March 2, 2024

Tuesday

10:30 AM - 12:30 PM

418

Physical Activity Trainer

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

002

Hindi Course-A

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

085

Hindi Course-B

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

003

Urdu Course-A

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

004

Punjabi

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

005

Bengali

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

006

Tamil

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

009

Marathi

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

010

Gujarati

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

011

Manipuri

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

089

Telugu - Telangana

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

007

Telugu

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

021

Russian

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

023

Persian

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

025

Limboo

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

026

Lepcha

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

031

Carnatic Music (Vocal)

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

032

Carnatic Music Mel Ins.

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

033

Carnatic Music Per. Ins.

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

034

Hindustani Music Vocal

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

035

Hindustani Music (Mel Ins)

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

036

Hindustani Music (Per Ins)

March 6, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

018

French

March 8, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

087

Social Science

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

017

Tibetan

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

020

German

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

076

National Cadet Corps

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

088

Bhoti

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

092

Bodo

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

093

Tangkhul

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

094

Japanese

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

095

Bhutia

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

096

Spanish

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

097

Kashmiri

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

098

Mizo

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

099

Bahasa Melayu

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

136

Thai

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

254

Elements of Book Keeping & Accountancy

CBSE 12 Board Date Sheet 2027: Exam Schedule

The CBSE Class 12 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 April 2027. All papers will start at 10:30 AM. Students from Science, Commerce, and Humanities streams can check their subject-wise dates in the table given below:

Class

Date

Day

Time

Subject Code

Subject Name

Class XII

February 16, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

042

Physics

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

046

Engineering Graphics

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

057

Bharatanatyam - Dance

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

058

Kuchipudi - Dance

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

059

Odissi - Dance

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

060

Manipuri - Dance

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

061

Kathakali - Dance

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

807

Beauty & Wellness

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

816

Horticulture

Class XII

February 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

823

Cost Accounting

Class XII

February 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

048

Physical Education

Class XII

February 19, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

045

Biotechnology

Class XII

February 19, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

066

Entrepreneurship

Class XII

February 19, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

825

Shorthand (English)

Class XII

February 19, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

826

Shorthand (Hindi)

Class XII

February 19, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

846

Land Transportation Associate

Class XII

February 20, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

819

Electrical Technology

Class XII

February 20, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

835

Mass Media Studies

Class XII

February 20, 2024

Saturday

10:30 AM - 12:30 PM

848

Design Thinking and Innovation

Class XII

February 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

076

National Cadet Corps (NCC)

Class XII

February 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

804

Automotive

Class XII

February 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

837

Fashion Studies

Class XII

February 23, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

055

Accountancy

Class XII

February 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

049

Painting

Class XII

February 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

050

Graphics

Class XII

February 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

051

Sculpture

Class XII

February 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

052

Applied Art (Commercial Art)

Class XII

February 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

029

Geography

Class XII

February 26, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

824

Office Procedures & Practices

Class XII

February 26, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

836

Library & Information Science

Class XII

February 26, 2024

Friday

10:30 AM - 12:30 PM

842

Early Childhood Care & Education

Class XII

February 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

043

Chemistry

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

003

Urdu Elective

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

022

Sanskrit Elective

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 12:30 PM

031

Carnatic Music Vocal

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 12:30 PM

032

Carnatic Music Mel Ins

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 12:30 PM

033

Carnatic Music Per Ins Mridangam

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

303

Urdu Core

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

814

Insurance

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

818

Geospatial Technology

Class XII

March 1, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

834

Food Nutrition & Dietetics

Class XII

March 2, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

037

Psychology

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

104

Punjabi

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

105

Bengali

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

106

Tamil

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

107

Telugu

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

108

Sindhi

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

109

Marathi

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

110

Gujarati

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

111

Manipuri

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

112

Malayalam

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

113

Odia

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

114

Assamese

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

115

Kannada

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

116

Arabic

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

117

Tibetan

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

118

French

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

120

German

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

121

Russian

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

123

Persian

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

124

Nepali

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

125

Limboo

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

126

Lepcha

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

189

Telugu Telangana

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

192

Bodo

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

193

Tangkhul

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

194

Japanese

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

195

Bhutia

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

196

Spanish

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

197

Kashmiri

Class XII

March 3, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

198

Mizo

Class XII

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

810

Front Office Operations

Class XII

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 12:30 PM

841

Yoga

Class XII

March 4, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

847

Electronics & Hardware

Class XII

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

001

English Elective

Class XII

March 5, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

301

English Core

Class XII

March 6, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

809

Food Production

Class XII

March 6, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

813

Health Care

Class XII

March 6, 2024

Saturday

10:30 AM - 12:30 PM

830

Design

Class XII

March 8, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

806

Tourism

Class XII

March 8, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

827

Air-Conditioning & Refrigeration

Class XII

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

041

Mathematics

Class XII

March 9, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

241

Applied Mathematics

Class XII

March 11, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

064

Home Science

Class XII

March 12, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

817

Typography & Computer Application

Class XII

March 13, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

002

Hindi Elective

Class XII

March 13, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

302

Hindi Core

Class XII

March 15, 2024

Monday

10:30 AM - 12:30 PM

034

Hindustani Music Vocal

Class XII

March 15, 2024

Monday

10:30 AM - 12:30 PM

035

Hindustani Music Mel Ins

Class XII

March 15, 2024

Monday

10:30 AM - 12:30 PM

036

Hindustani Music Per Ins

Class XII

March 16, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

030

Economics

Class XII

March 17, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

845

Physical Activity Trainer

Class XII

March 18, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

812

Marketing

Class XII

March 19, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

028

Political Science

Class XII

March 20, 2024

Saturday

10:30 AM - 12:30 PM

843

Artificial Intelligence

Class XII

March 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

073

Knowledge Tradition & Practices of India

Class XII

March 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

188

Bhoti

Class XII

March 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

191

Kokborok

Class XII

March 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

811

Banking

Class XII

March 22, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

820

Electronics Technology

Class XII

March 24, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

056

Kathak - Dance

Class XII

March 25, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

044

Biology

Class XII

March 27, 2024

Saturday

10:30 AM - 01:30 PM

027

History

Class XII

March 29, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

805

Financial Market Management

Class XII

March 29, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

808

Agriculture

Class XII

March 29, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

828

Medical Diagnostics

Class XII

March 29, 2024

Monday

10:30 AM - 01:30 PM

831

Salesmanship

Class XII

March 30, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

039

Sociology

Class XII

March 31, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

065

Informatics Practices

Class XII

March 31, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

083

Computer Science

Class XII

March 31, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

802

Information Technology

Class XII

April 1, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

054

Business Studies

Class XII

April 1, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

833

Business Administration

Class XII

April 6, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

322

Sanskrit Core

Class XII

April 6, 2024

Tuesday

10:30 AM - 01:30 PM

822

Taxation

Class XII

April 7, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

821

Multi-Media

Class XII

April 7, 2024

Wednesday

10:30 AM - 01:30 PM

829

Textile Design

Class XII

April 7, 2024

Wednesday

10:30 AM - 12:30 PM

844

Data Science

Class XII

April 8, 2024

Thursday

10:30 AM - 01:30 PM

074

Legal Studies

Class XII

April 9, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

801

Retail

Class XII

April 9, 2024

Friday

10:30 AM - 01:30 PM

803

Web Application

How to Download CBSE Date Sheet 2027?

Students can follow these simple steps to download the date sheet PDF.

  • Visit the official website, cbse.gov.in

  • Click on the "Latest Updates" section on the home page

  • Select the link for "Date Sheet Class 10 & 12 Board Examination 2027"

  • The date sheet PDF will open on the screen

  • Download the PDF and take a printout for future reference

Also Read: CBSE Board Class 12th Date Sheet 2026 Released: Download Class 12 Time Table at cbse.gov.in

Also Read: CBSE Board Class 12th Date Sheet 2026 Released: Download Class 12 Time Table at cbse.gov.in

Bebo Rani
Bebo Rani

Executive - Editorial

    Bebo Rani is a journalist and education-focused media professional specialising in recruitment examinations, government jobs, career guidance, and current affairs. With a talent for transforming complex information into clear, engaging, and impactful stories, she creates insightful, research-driven content that empowers students and job aspirants. She has experience in digital journalism, news writing, multimedia storytelling, and social media content creation across English and Hindi platforms. Currently, she contributes to the Government Jobs section at Jagran Josh, covering recruitment notifications, exam updates, eligibility criteria, and career opportunities for aspirants across India. Bebo holds a Master's degree in Journalism from the Delhi School of Journalism, University of Delhi, and is committed to delivering accurate, accessible, and audience-focused content that helps readers stay informed and achieve their goals. Previously, she worked with Dainik Jagran and Doordarshan, where she gained valuable experience in journalism, content development, and media production. She can be reached at bebo.rani@jagrannewmedia.com 

    ... Read More
    First Published: Nov 6, 2026, 19:00 IST
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