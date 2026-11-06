CBSE Date Sheet 2027 OUT: Check Class 10 & 12 Exam Schedule, Subject-wise Dates Here
CBSE Date Sheet 2027: CBSE has released the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet. Exams begin on 16 February 2027 at 10:30 AM. Class 10 ends on 9 March and Class 12 on 9 April. Download the PDF from cbse.gov.in.
CBSE Date Sheet 2027 OUT: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has officially released the date sheet for the Class 10 and Class 12 Board Examinations 2027 on 6 November 2026. This comes 101 days before the exams begin. The CBSE Class 10 and 12 Board Exams 2027 will start on 16 February 2027 (Tuesday). Class 10 exams will end on 9 March 2027, while Class 12 exams will conclude on 9 April 2027. All papers will begin at 10:30 AM. Students can download the complete time table PDF from the official website, cbse.gov.in.
CBSE had also announced the practical exam dates for Class 10 and 12 earlier. The practical exams and internal assessment for the 2026-27 session will be held from 1 January 2027 to 13 February 2027. This applies to all CBSE-affiliated schools in India and abroad. Check this article for the complete exam schedule for Class 10 & 12, important dates and preparation tips.
CBSE Date Sheet 2027
CBSE has released the date sheet for the Class 10 and 12 Board Exams 2027 on 6 November 2026, about 101 days before the first paper. The exams begin on 16 February 2027 at 10:30 AM (IST). Class 10 ends on 9 March and Class 12 on 9 April. A total of 46.3 lakh students will appear in 204 subject papers (83 for Class 10, 121 for Class 12). No paper falls on a Sunday. Students can download the PDF from cbse.gov.in.
CBSE Date Sheet 2027 PDF Download Link
CBSE has uploaded the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet on its official website. Students can download the timetable PDF using the link and steps below.
|
CBSE Date Sheet 2027 Class 10
|
CBSE Date Sheet 2027 Class 12
Board Exam Date 2027 Class 10
The CBSE Class 10 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 March 2027. Maths is scheduled for 17 February, the second day of the exams. All papers will start at 10:30 AM. The exams will be held over 19 exam days within 22 calendar days, covering 83 subject papers. About 26.5 lakh students will appear. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.
CBSE Class 12 Board Exam Date 2027
The CBSE Class 12 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 April 2027. Physics is the first paper for PCM and PCB students on 16 February. All papers will start at 10:30 AM. The exams will be held over 40 exam days within 53 calendar days, covering 121 subject papers. About 19.8 lakh students will appear. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.
CBSE Date Sheet 2027 Highlights
The Central Board of Secondary Education has released the Class 10 and 12 Board Exam 2027 date sheet. Here are the key details at a glance.
|
Particulars
|
Details
|
Board Name
|
Central Board of Secondary Education (CBSE)
|
Exam Name
|
CBSE Class 10 and 12 Board Examinations 2027
|
Date Sheet Release Date
|
6 November 2026
|
Days Left Before Exams
|
101 days
|
Exam Start Date
|
16 February 2027 (Tuesday)
|
Class 10 Exam End Date
|
9 March 2027
|
Class 12 Exam End Date
|
9 April 2027
|
Exam Timing
|
10:30 AM (IST)
|
Date Sheet Format
|
|
Official Website
Also Read: CBSE Board Date Sheet 2027 LIVE: Class 10, 12 Timetable Released Exams to Begin on February 16, Check PDF
CBSE Board Exam 2027: Total Subject Papers
CBSE will conduct exams in a wide range of subjects across both classes. Class 12 has more papers because of its stream-wise and elective subjects, while Class 10 has a smaller set of core subjects and languages. CBSE will hold 204 subject papers in all: 83 for Class 10 and 121 for Class 12. Class 12 has 38 more papers than Class 10 and accounts for about 59% of all papers, while Class 10 makes up the remaining 41%.
|
Particulars
|
Class 10
|
Class 12
|
Total
|
Subject Papers
|
83
|
121
|
204
|
Students Appearing
|
26.5 lakh
|
19.8 lakh
|
46.3 lakh
|
Exam Days
|
19
|
40
|
59
How Many Students Are Appearing in CBSE Board Exams 2027?
A very large number of students will sit for the CBSE Board Exams 2027. Class 10 and Class 12 together make up a huge cohort, with lakhs of students preparing for the exam window from February to April.
A total of 46.3 lakh students will write the exams in 2027. Of these, 26.5 lakh are in Class 10 and 19.8 lakh are in Class 12. Class 10 has about 6.7 lakh more students than Class 12 and makes up around 57% of the total, while Class 12 accounts for the remaining 43%.
CBSE Class 12 Date Sheet 2027: Gap Between Papers
Class 12 students get longer breaks, especially in the Science stream. The gap varies by stream, so students should plan their revision around the free days in their own paper sequence. Check the complete paper sequence in the table given below:
|
Stream
|
Paper Sequence
|
Free Days Between Papers
|
PCM
|
Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English
|
10, 5
|
PCB
|
Physics 16 Feb → Chemistry 27 Feb → English
|
10, 5, 19
|
Commerce
|
Accountancy 23 Feb → English 5 Mar → Maths
|
9, 3, 6, 15
|
Humanities
|
Geography 25 Feb → Psychology 2 Mar → English
|
4, 2, 7, 2, 2, 7, 2
CBSE Board Exam 2027: Duration of Exams
The two classes have very different exam windows. Class 10 finishes in about three weeks, while Class 12 runs for almost two months.
|
Particulars
|
Class 10
|
Class 12
|
Exam Period
|
16 Feb to 9 Mar 2027
|
16 Feb to 9 Apr 2027
|
Total Exam Days
|
19
|
40
|
Calendar Days
|
22
|
53
|
Exam Timing
|
10:30 AM
|
10:30 AM
Also Read: CBSE Date Sheet 2027 OUT: सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
CBSE Board Exam 2027: Busiest Exam Days and Shorter Papers
Some days on the CBSE date sheet carry far more papers than others. The three busiest days for Class 10 and Class 12 are:
|
Date
|
Class
|
Papers
|
Details
|
Wed, 3 Mar 2027
|
Class 12
|
29
|
Language papers, from Punjabi to Mizo
|
Tue, 9 Mar 2027
|
Class 10
|
14
|
Foreign languages and Book Keeping
|
Thu, 25 Feb and Fri, 5 Mar 2027
|
Class 10
|
11 each
|
Mostly skill subjects and regional languages
CBSE Board Exam 2027: Important Dates
Students often search for all the key dates in one place. The table below covers the main events, from the CBSE date sheet 2027:
|
Event
|
Date
|
Date Sheet Released
|
6 November 2026
|
Practical Exams / Internal Assessment
|
1 January to 13 February 2027
|
Theory Exams Begin
|
16 February 2027 (Tuesday)
|
Class 10 Exams End
|
9 March 2027
|
Class 12 Exams End
|
9 April 2027
CBSE Class 10 Date Sheet 2027: Exam Schedule
The CBSE Class 10 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 March 2027. All papers will start at 10:30 AM (IST). Students should check the official PDF at cbse.gov.in for their subject-wise dates and keep a printout handy. Check the subject-wise exam schedule below:
|
Date
|
Day
|
Time
|
Subject Code
|
Subject Name
|
February 16, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
049
|
Painting
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
041
|
Mathematics Standard
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
241
|
Mathematics Basic
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
404
|
Automotive
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
405
|
Introduction to Fin. Markets
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
407
|
Beauty & Wellness
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
409
|
Food Production
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
415
|
Multi-Media
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
416
|
Multi Skill Foundation Course
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
419
|
Data Science
|
February 19, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
064
|
Home Science
|
February 20, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
154
|
Elements of Business
|
February 20, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
303
|
Urdu Course-B
|
February 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
086
|
Science
|
February 23, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
406
|
Introduction to Tourism
|
February 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
165
|
Computer Applications
|
February 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
402
|
Information Technology
|
February 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
417
|
Artificial Intelligence
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
401
|
Retail
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
403
|
Security
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
408
|
Agriculture
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
410
|
Front Office Operations
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
411
|
Banking & Insurance
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
412
|
Marketing & Sales
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
413
|
Health Care
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
414
|
Apparel
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
420
|
Electronics & Hardware
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
421
|
Foundation Skill for Sciences
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
422
|
Design Thinking & Innovation
|
February 26, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
101
|
English (Communicative)
|
February 26, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
184
|
English (Language and Literature)
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
008
|
Sindhi
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
012
|
Malayalam
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
013
|
Odia
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
014
|
Assamese
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
015
|
Kannada
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
024
|
Nepali
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
091
|
Kokborok
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
016
|
Arabic
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
119
|
Sanskrit (Communicative)
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
122
|
Sanskrit
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
131
|
Rai
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
132
|
Gurung
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
133
|
Tamang
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
134
|
Sherpa
|
March 2, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
418
|
Physical Activity Trainer
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
002
|
Hindi Course-A
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
085
|
Hindi Course-B
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
003
|
Urdu Course-A
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
004
|
Punjabi
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
005
|
Bengali
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
006
|
Tamil
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
009
|
Marathi
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
010
|
Gujarati
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
011
|
Manipuri
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
089
|
Telugu - Telangana
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
007
|
Telugu
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
021
|
Russian
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
023
|
Persian
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
025
|
Limboo
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
026
|
Lepcha
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
031
|
Carnatic Music (Vocal)
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
032
|
Carnatic Music Mel Ins.
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
033
|
Carnatic Music Per. Ins.
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
034
|
Hindustani Music Vocal
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
035
|
Hindustani Music (Mel Ins)
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
036
|
Hindustani Music (Per Ins)
|
March 6, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
018
|
French
|
March 8, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
087
|
Social Science
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
017
|
Tibetan
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
020
|
German
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
076
|
National Cadet Corps
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
088
|
Bhoti
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
092
|
Bodo
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
093
|
Tangkhul
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
094
|
Japanese
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
095
|
Bhutia
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
096
|
Spanish
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
097
|
Kashmiri
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
098
|
Mizo
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
099
|
Bahasa Melayu
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
136
|
Thai
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
254
|
Elements of Book Keeping & Accountancy
CBSE 12 Board Date Sheet 2027: Exam Schedule
The CBSE Class 12 Board Exams 2027 will begin on 16 February 2027 (Tuesday) and end on 9 April 2027. All papers will start at 10:30 AM. Students from Science, Commerce, and Humanities streams can check their subject-wise dates in the table given below:
|
Class
|
Date
|
Day
|
Time
|
Subject Code
|
Subject Name
|
Class XII
|
February 16, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
042
|
Physics
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
046
|
Engineering Graphics
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
057
|
Bharatanatyam - Dance
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
058
|
Kuchipudi - Dance
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
059
|
Odissi - Dance
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
060
|
Manipuri - Dance
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
061
|
Kathakali - Dance
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
807
|
Beauty & Wellness
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
816
|
Horticulture
|
Class XII
|
February 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
823
|
Cost Accounting
|
Class XII
|
February 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
048
|
Physical Education
|
Class XII
|
February 19, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
045
|
Biotechnology
|
Class XII
|
February 19, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
066
|
Entrepreneurship
|
Class XII
|
February 19, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
825
|
Shorthand (English)
|
Class XII
|
February 19, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
826
|
Shorthand (Hindi)
|
Class XII
|
February 19, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
846
|
Land Transportation Associate
|
Class XII
|
February 20, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
819
|
Electrical Technology
|
Class XII
|
February 20, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
835
|
Mass Media Studies
|
Class XII
|
February 20, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
848
|
Design Thinking and Innovation
|
Class XII
|
February 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
076
|
National Cadet Corps (NCC)
|
Class XII
|
February 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
804
|
Automotive
|
Class XII
|
February 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
837
|
Fashion Studies
|
Class XII
|
February 23, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
055
|
Accountancy
|
Class XII
|
February 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
049
|
Painting
|
Class XII
|
February 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
050
|
Graphics
|
Class XII
|
February 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
051
|
Sculpture
|
Class XII
|
February 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
052
|
Applied Art (Commercial Art)
|
Class XII
|
February 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
029
|
Geography
|
Class XII
|
February 26, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
824
|
Office Procedures & Practices
|
Class XII
|
February 26, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
836
|
Library & Information Science
|
Class XII
|
February 26, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
842
|
Early Childhood Care & Education
|
Class XII
|
February 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
043
|
Chemistry
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
003
|
Urdu Elective
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
022
|
Sanskrit Elective
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
031
|
Carnatic Music Vocal
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
032
|
Carnatic Music Mel Ins
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
033
|
Carnatic Music Per Ins Mridangam
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
303
|
Urdu Core
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
814
|
Insurance
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
818
|
Geospatial Technology
|
Class XII
|
March 1, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
834
|
Food Nutrition & Dietetics
|
Class XII
|
March 2, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
037
|
Psychology
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
104
|
Punjabi
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
105
|
Bengali
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
106
|
Tamil
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
107
|
Telugu
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
108
|
Sindhi
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
109
|
Marathi
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
110
|
Gujarati
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
111
|
Manipuri
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
112
|
Malayalam
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
113
|
Odia
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
114
|
Assamese
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
115
|
Kannada
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
116
|
Arabic
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
117
|
Tibetan
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
118
|
French
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
120
|
German
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
121
|
Russian
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
123
|
Persian
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
124
|
Nepali
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
125
|
Limboo
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
126
|
Lepcha
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
189
|
Telugu Telangana
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
192
|
Bodo
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
193
|
Tangkhul
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
194
|
Japanese
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
195
|
Bhutia
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
196
|
Spanish
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
197
|
Kashmiri
|
Class XII
|
March 3, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
198
|
Mizo
|
Class XII
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
810
|
Front Office Operations
|
Class XII
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
841
|
Yoga
|
Class XII
|
March 4, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
847
|
Electronics & Hardware
|
Class XII
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
001
|
English Elective
|
Class XII
|
March 5, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
301
|
English Core
|
Class XII
|
March 6, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
809
|
Food Production
|
Class XII
|
March 6, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
813
|
Health Care
|
Class XII
|
March 6, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
830
|
Design
|
Class XII
|
March 8, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
806
|
Tourism
|
Class XII
|
March 8, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
827
|
Air-Conditioning & Refrigeration
|
Class XII
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
041
|
Mathematics
|
Class XII
|
March 9, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
241
|
Applied Mathematics
|
Class XII
|
March 11, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
064
|
Home Science
|
Class XII
|
March 12, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
817
|
Typography & Computer Application
|
Class XII
|
March 13, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
002
|
Hindi Elective
|
Class XII
|
March 13, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
302
|
Hindi Core
|
Class XII
|
March 15, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
034
|
Hindustani Music Vocal
|
Class XII
|
March 15, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
035
|
Hindustani Music Mel Ins
|
Class XII
|
March 15, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
036
|
Hindustani Music Per Ins
|
Class XII
|
March 16, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
030
|
Economics
|
Class XII
|
March 17, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
845
|
Physical Activity Trainer
|
Class XII
|
March 18, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
812
|
Marketing
|
Class XII
|
March 19, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
028
|
Political Science
|
Class XII
|
March 20, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
843
|
Artificial Intelligence
|
Class XII
|
March 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
073
|
Knowledge Tradition & Practices of India
|
Class XII
|
March 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
188
|
Bhoti
|
Class XII
|
March 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
191
|
Kokborok
|
Class XII
|
March 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
811
|
Banking
|
Class XII
|
March 22, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
820
|
Electronics Technology
|
Class XII
|
March 24, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
056
|
Kathak - Dance
|
Class XII
|
March 25, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
044
|
Biology
|
Class XII
|
March 27, 2024
|
Saturday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
027
|
History
|
Class XII
|
March 29, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
805
|
Financial Market Management
|
Class XII
|
March 29, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
808
|
Agriculture
|
Class XII
|
March 29, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
828
|
Medical Diagnostics
|
Class XII
|
March 29, 2024
|
Monday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
831
|
Salesmanship
|
Class XII
|
March 30, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
039
|
Sociology
|
Class XII
|
March 31, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
065
|
Informatics Practices
|
Class XII
|
March 31, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
083
|
Computer Science
|
Class XII
|
March 31, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
802
|
Information Technology
|
Class XII
|
April 1, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
054
|
Business Studies
|
Class XII
|
April 1, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
833
|
Business Administration
|
Class XII
|
April 6, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
322
|
Sanskrit Core
|
Class XII
|
April 6, 2024
|
Tuesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
822
|
Taxation
|
Class XII
|
April 7, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
821
|
Multi-Media
|
Class XII
|
April 7, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
829
|
Textile Design
|
Class XII
|
April 7, 2024
|
Wednesday
|
10:30 AM - 12:30 PM
|
844
|
Data Science
|
Class XII
|
April 8, 2024
|
Thursday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
074
|
Legal Studies
|
Class XII
|
April 9, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
801
|
Retail
|
Class XII
|
April 9, 2024
|
Friday
|
10:30 AM - 01:30 PM
|
803
|
Web Application
How to Download CBSE Date Sheet 2027?
Students can follow these simple steps to download the date sheet PDF.
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Visit the official website, cbse.gov.in
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Select the link for "Date Sheet Class 10 & 12 Board Examination 2027"
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Also Read: CBSE Board Class 12th Date Sheet 2026 Released: Download Class 12 Time Table at cbse.gov.in
Also Read: CBSE Board Class 12th Date Sheet 2026 Released: Download Class 12 Time Table at cbse.gov.in
Executive - Editorial
Bebo Rani is a journalist and education-focused media professional specialising in recruitment examinations, government jobs, career guidance, and current affairs. With a talent for transforming complex information into clear, engaging, and impactful stories, she creates insightful, research-driven content that empowers students and job aspirants. She has experience in digital journalism, news writing, multimedia storytelling, and social media content creation across English and Hindi platforms. Currently, she contributes to the Government Jobs section at Jagran Josh, covering recruitment notifications, exam updates, eligibility criteria, and career opportunities for aspirants across India. Bebo holds a Master's degree in Journalism from the Delhi School of Journalism, University of Delhi, and is committed to delivering accurate, accessible, and audience-focused content that helps readers stay informed and achieve their goals. Previously, she worked with Dainik Jagran and Doordarshan, where she gained valuable experience in journalism, content development, and media production. She can be reached at bebo.rani@jagrannewmedia.com