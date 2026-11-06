UPSSSC JE Electrical Recruitment 2026: उत्तराखंड जेई इलेक्ट्रिकल के 380 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानें

UPSSSC JE Electrical Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न विभागों में कुल 380 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आयोग ने विज्ञापन संख्या 25-परीक्षा/2026 के तहत भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। UPSSSC JE Electrical Recruitment 2026: नोटिफिकेशन पीडीएफ यूपीएसएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 27 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आवेदन शुल्क समायोजन और फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

यूपीएसएसएससी जेई भर्ती 2026 लिंक यहां क्लिक करें यूपीएसएसएससी जेई भर्ती 2026 ऑफिशियल नोटिस पीडीएफ यहां क्लिक करें शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवार का प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में शामिल होना और वैध स्कोरकार्ड होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो पद के अनुसार न्यूनतम आयु 18 या 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन शुल्क यूपीएसएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल भर्ती 2026 के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध ऑनलाइन माध्यमों से शुल्क जमा कर सकते हैं।