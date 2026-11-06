UKPSC Upper PCS Admit Card 2026: उत्तराखंड पीसीएस एडमिट कार्ड psc.uk.gov.in जल्द, 13 नवंबर को होगा जारी
UKPSC Upper PCS Admit Card 2026: उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का आयोजन 29 नवंबर को किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
UKPSC Upper PCS Admit Card 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 (Upper PCS) के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 को 13 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
UKPSC Upper PCS Admit Card 2026: हाइलाइट्स
उत्तराखंड पीसीएस एडमिट कार्ड 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार एग्जाम से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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विवरण
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जानकारी
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आयोग का नाम
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)
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परीक्षा का नाम
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उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2026
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लेख का नाम
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UKPSC Upper PCS Admit Card 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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13 नवंबर 2026
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परीक्षा तिथि
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29 नवंबर 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड का माध्यम
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
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psc.uk.gov.in
UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
1. सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं।
2. होम पेज पर Admit Card या Latest Updates सेक्शन पर क्लिक करें।
3. UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 के लिंक को खोजें।
4. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
6. इसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक चेक करें।
7. अंत में एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
एडमिट कार्ड में उपलब्ध जानकारी
UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र का नाम और पता सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की जांच जरूर करें। किसी भी प्रकार की गलती होने पर आयोग से संपर्क करें।
परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर जाएं ये दस्तावेज
परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी साथ लेकर जाना होगा। इसके अलावा परीक्षा प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 Direct Link
उत्तराखंड पीसीएस एडमिट कार्ड 13 नवंबर 2026 को जारी होने के बाद उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
Executive - Editorial
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