UKPSC Upper PCS Admit Card 2026: उत्तराखंड पीसीएस एडमिट कार्ड psc.uk.gov.in जल्द, 13 नवंबर को होगा जारी

UKPSC Upper PCS Admit Card 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2026 (Upper PCS) के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 को 13 नवंबर 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद इसे डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें। UKPSC Upper PCS Admit Card 2026: हाइलाइट्स उत्तराखंड पीसीएस एडमिट कार्ड 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार एग्जाम से जुड़े अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:

विवरण जानकारी आयोग का नाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) परीक्षा का नाम उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा 2026 लेख का नाम UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 13 नवंबर 2026 परीक्षा तिथि 29 नवंबर 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 1. सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं। 2. होम पेज पर Admit Card या Latest Updates सेक्शन पर क्लिक करें। 3. UKPSC Upper PCS Admit Card 2026 के लिंक को खोजें। 4. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। 5. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।