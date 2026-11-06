RPSC Assistant Director & SSO Answer Key 2026 जारी, ये रहा मॉडल उत्तर कुंजी PDF लिंक

RPSC Assistant Director & SSO Answer Key 2026 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती परीक्षा की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने 6 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कुल 5 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी अपलोड की है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपनी आंसर की rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 8 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को हर सवाल पर 100 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा, आपत्ति के समर्थन में सही और प्रमाणिक किताबों से सबूत भी देना जरूरी है। बिना सबूत के दर्ज की गई आपत्तियों पर आयोग विचार नहीं करेगा। परीक्षा 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की गई थी।