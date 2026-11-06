RPSC Assistant Director & SSO Answer Key 2026 जारी, ये रहा मॉडल उत्तर कुंजी PDF लिंक
RPSC Assistant Director & SSO Answer Key 2026 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 6 नवंबर 2026 को असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती परीक्षा के 5 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी है। उम्मीदवार 8 से 10 नवंबर 2026 तक 100 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क के साथ आवश्यक प्रमाण सहित ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।
RPSC Assistant Director & SSO Answer Key 2026 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती परीक्षा की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने 6 नवंबर 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कुल 5 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी अपलोड की है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपनी आंसर की rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 8 नवंबर से 10 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को हर सवाल पर 100 रुपये शुल्क देना होगा। इसके अलावा, आपत्ति के समर्थन में सही और प्रमाणिक किताबों से सबूत भी देना जरूरी है। बिना सबूत के दर्ज की गई आपत्तियों पर आयोग विचार नहीं करेगा। परीक्षा 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की गई थी।
Rajasthan Assistant Director & SSO Answer Key 2026 हाइलाइट्स
अभ्यर्थी राजस्थान असिस्टेंट डायरेक्टर और एसएसओ भर्ती परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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आयोग का नाम
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राजस्थान लोक सेवा आयोग
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परीक्षा का नाम
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असिस्टेंट डायरेक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर परीक्षा
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परीक्षा वर्ष
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2025 और 2026
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परीक्षा की तारीख
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13 से 16 अक्टूबर 2026
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आंसर की जारी होने की तारीख
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6 नवंबर 2026
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कुल मॉडल आंसर की
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5
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आपत्ति शुरू होने की तिथि
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8 नवंबर 2026
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आपत्ति दर्ज की अंतिम तिथि
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10 नवंबर 2026
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आपत्ति शुल्क
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100 रुपये प्रति प्रश्न
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आपत्ति का माध्यम
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
RPSC Assistant Director & SSO Answer Key 2026 PDF Link
आयोग ने 5 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने संबंधित विषय की उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan SSO Answer Key 2026 पर आपत्ति कब दर्ज करें?
जिन उम्मीदवारों को मॉडल आंसर की में किसी सवाल या उसके जवाब पर आपत्ति है, वे 8 नवंबर 2026 से 10 नवंबर 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि आपत्ति दर्ज करने का लिंक केवल तय समय तक ही खुला रहेगा। इसके बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा और उम्मीदवार आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएंगे।
RPSC Assistant Director & SSO Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी मॉडल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Candidate Information सेक्शन में Answer Key टैब पर क्लिक करें।
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Assistant Director और Senior Scientific Officer परीक्षा की मॉडल आंसर की का लिंक चुनें।
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अपने विषय की आंसर की पर क्लिक करें।
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अब PDF फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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इसमें अपने प्रश्नों के जवाब चेक करें।
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PDF डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें।
किसी भी परेशानी होने पर यहां करें संपर्क
अगर उम्मीदवारों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी तरह की परेशानी होती है, तो वे आयोग द्वारा जारी हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकते हैं।
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ईमेल: recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in
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फोन नंबर: 9352323625
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दूसरा फोन नंबर: 7340557555
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.