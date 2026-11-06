BPSC 71st Mains Result 2026 OUT: बिहार 71वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 3,392 उम्मीदवार हुए पास
BPSC 71st CCE Mains Result 2026 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 71वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3,392 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिसे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट PDF डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
BPSC 71st CCE Mains Result 2026 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एकीकृत 71वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3,392 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना बीपीएससी 71st मेन्स रिजल्ट 2026 चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर उल्लिखित है।
एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों के लिए साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/BYs3bdyyoS पर परीक्षाफल देख सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि की सूचना अलग से जारी की जाएगी। #BPSC #71stBPSC #BPSCResult #BPSC71stResult #BPSCResult #71stCCE #CCEResult— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) November 6, 2026
BPSC 71 Mains Result 2026 PDF Download Link
BPSC 71वीं CCE मेन्स रिजल्ट 2026 के चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट PDF का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एकीकृत 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 3,392 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार PDF में अपना रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, उनकी सुविधा के लिए रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में भी दिया गया है।
एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 3392 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://t.co/ogUS7t3kvr पर कुछ घंटों पश्चात अपना परीक्षाफल देख सकेंगे। #BPSC #71stBPSC #BPSCResult #BPSC71Result #BPSCResult #71stCCE #CCEResult
— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) November 6, 2026
71st BPSC Mains Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
बीपीएससी 71st CCE मेन्स रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
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सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Results या Latest Updates के सेक्शन में जाएं।
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यहां BPSC 71st CCE Mains Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
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अब आपके सामने रिजल्ट की PDF खुल जाएगी।
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PDF में अपना रोल नंबर चेक करने के लिए Ctrl + F दबाएं।
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सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें।
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अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप परीक्षा में सफल हुए हैं।
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अब रिजल्ट PDF डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें।
बीपीएससी 71वीं मेन्स रिजल्ट के बाद क्या होगा?
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 3,392 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जबकि भर्ती के तहत कुल 1,298 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
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मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
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इसके बाद उम्मीदवारों के जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
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फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी।
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फाइनल मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.