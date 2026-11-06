SWAYAM July 2026 Semester Exam: एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो हुई ओपन, लास्ट डेट - 7 नवंबर 2026

SWAYAM July 2026 Semester Exam: ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में लोकप्रिय प्लेटफॉर्म 'स्वयं' (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds - SWAYAM) की जुलाई 2026 सेमेस्टर एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन छात्रों के लिए करेक्शन विंडो (Correction Window) एक्टिव कर दी है, जिनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, माता-पिता का नाम, फोटो, सिग्नेचर या अन्य डिटेल्स को भरते समय कोई गलती हो गई थी।

यदि आपके भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती रह गई है, तो आप 07 नवंबर 2026 की रात 11:50 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर किन डिटेल्स में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही, छात्र इसकी पूरी गाइडलाइन के बारे में जानने के लिए यहां देखें।