ICG Exam City Slip 2026 OUT: इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT एग्जाम सिटी जारी, इस लिंक से करें चेक

ICG Exam City Slip 2026 OUT: इंडियन कोस्ट गार्ड (Indian Coast Guard) ने CGEPT भर्ती 2026 के लिए परीक्षा सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने Navik GD, Navik DB, Yantrik और Hygienist-1 के पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब अपनी परीक्षा सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं। सिटी स्लिप आज 6 नवंबर 2026 को जारी की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 365 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। CGEPT 01/2027 और 02/2027 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को होगी। वहीं, परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 48 से 72 घंटे पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

Indian Coast Guard Exam 2026: हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT भर्ती 2026 परीक्षा से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।