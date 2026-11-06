ICG Exam City Slip 2026 OUT: इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT एग्जाम सिटी जारी, इस लिंक से करें चेक
ICG Exam City Slip 2026 OUT: इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप जारी हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपनी परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा, इस लेख में दिए गए लिंक से भी सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं।
ICG Exam City Slip 2026 OUT: इंडियन कोस्ट गार्ड (Indian Coast Guard) ने CGEPT भर्ती 2026 के लिए परीक्षा सिटी स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने Navik GD, Navik DB, Yantrik और Hygienist-1 के पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब अपनी परीक्षा सिटी स्लिप चेक कर सकते हैं। सिटी स्लिप आज 6 नवंबर 2026 को जारी की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 365 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। CGEPT 01/2027 और 02/2027 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17 और 18 नवंबर 2026 को होगी। वहीं, परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 48 से 72 घंटे पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
Indian Coast Guard Exam 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT भर्ती 2026 परीक्षा से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।
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भर्ती बोर्ड का नाम
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इंडियन कोस्ट गार्ड
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मंत्रालय
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रक्षा मंत्रालय
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पद का नाम
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नाविक जीडी, नाविक डीबी, यांत्रिक और Hygienist-1
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बैच
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01/2027 और 02/2027
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कुल पद
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365
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विज्ञापन संख्या
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CGEPT 01/2027 और 02/2027
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सिटी स्लिप जारी होने की तारीख
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6 नवंबर 2026
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परीक्षा की तारीख
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17 और 18 नवंबर 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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joinindiancoastguard.cdac.in
Indian Coast Guard (ICG) Exam City Slip 2026 Link
इंडियन कोस्ट गार्ड ने CGEPT 01/2027 और 02/2027 परीक्षा की सिटी स्लिप का लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी परीक्षा का शहर चेक कर सकते हैं।
यहां क्लिक करें:- ICG CGEPT Exam City Slip 2026 Link (Active)
Indian Coast Guard Admit Card 2026 कब आएगा?
इंडियन कोस्ट गार्ड की CGEPT परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से 48 से 72 घंटे पहले जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और जरूरी निर्देश दिए होंगे। इसलिए परीक्षा में जाने से पहले एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारी अच्छी तरह चेक कर लें।
ICG Exam City Slip: इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT एग्जाम सिटी कैसे डाउनलोड करें?
इंडियन कोस्ट गार्ड ने CGEPT 01/2027 और 02/2027 परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से सिटी स्लिप देख सकते हैं।
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सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाएं।
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होम पेज पर CGEPT 01/2027 और 02/2027 से जुड़ा लिंक खोलें।
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अब Exam Date and Name of Exam City वाले लिंक पर क्लिक करें।
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इसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।
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यहां अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
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अब लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर आपकी परीक्षा की तारीख और शहर की जानकारी दिखाई देगी।
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अपनी एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.